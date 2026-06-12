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من "وجبة الفقراء" إلى نجمة المطاعم العالمية... الفلافل تحتفل بيومها العالمي

منوعات
2026-06-12 | 05:43
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من &quot;وجبة الفقراء&quot; إلى نجمة المطاعم العالمية... الفلافل تحتفل بيومها العالمي
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من "وجبة الفقراء" إلى نجمة المطاعم العالمية... الفلافل تحتفل بيومها العالمي

تحظى الفلافل، إحدى أكثر الوجبات الشعبية انتشاراً في العالم العربي، باحتفال عالمي في 12 حزيران من كل عام.

ويسلط اليوم العالمي للفلافل الضوء على الشهرة الواسعة التي نقلت هذه الوجبة من عربات الطعام الشعبية إلى قوائم المطاعم والمقاهي حول العالم، وحتى إلى أقسام الأطعمة المجمدة في المتاجر الكبرى.

وتُعد الفلافل من أشهر الأطباق التقليدية في الشرق الأوسط، فيما تختلف الروايات حول أصولها بين مصر وبلاد الشام.

وتُعرف الفلافل في لبنان بـ"وجبة الفقراء"، وفي مصر بـ"كباب الفقراء"، إلا أنها حافظت على شعبيتها الواسعة رغم المنافسة المتزايدة من الوجبات السريعة الحديثة.

وفي لبنان، تُحضَّر الفلافل من مزيج الحمص والفول والتوابل، وتُقدَّم عادةً مع الخضار والمخللات وصلصة الطرطور، مع اختلاف النكهات من مطعم إلى آخر بحسب طريقة التحضير.

كما تحظى الفلافل بإقبال كبير من النباتيين ومحبي التجارب الغذائية، بفضل قيمتها الغذائية ومذاقها الغني وتعدد طرق تقديمها. وتشير إحصاءات إلى أنها ساهمت في تقليل استهلاك اللحوم لدى عدد متزايد من المستهلكين، ما دفع العديد من المطاعم الغربية إلى توسيع حضور المأكولات الشرق أوسطية والنباتية في قوائمها.

وبالنسبة إلى كثيرين، لا تقتصر جاذبية الفلافل على طعمها فحسب، بل ترتبط أيضاً بالحنين إلى ذكريات الأسواق الشعبية والمطابخ العائلية ورحلات السفر، من خلال رائحتها المميزة وطريقة تناولها داخل خبز البيتا.

كما يشيد عشاق الطعام بقوامها المقرمش وتوابلها الغنية وقدرتها على التكيف مع وصفات متنوعة، من السندويشات والسلطات إلى أطباق الحبوب والمقبلات العصرية.

وتواصل الفلافل تحقيق انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد الجيل الشاب اكتشافها وتقديمها بطرق مبتكرة وسهلة التحضير في المنزل. وقد حصدت وصفاتها ملايين المشاهدات على تيك توك وإنستغرام، ما ساهم في تعريف جمهور أوسع بالمطبخ الشرق أوسطي.

وأصبحت الفلافل اليوم خياراً أساسياً في العديد من مطاعم الوجبات السريعة العصرية، إلى جانب الدجاج واللحم، فيما يعود سر استمرار نجاحها إلى بساطتها وقدرتها على مواكبة الاتجاهات الغذائية الحديثة، مع احتفاظها بهويتها كوجبة مقرمشة ولذيذة ومشبعة.

المصدر

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