رغم تصاعد النزاعات عالمياً... ما هي أكثر دول العالم أماناً في 2026؟

كشف مؤشر السلام العالمي لعام 2026 عن استمرار تصدر عدد محدود من الدول لقائمة أكثر البلدان أماناً واستقراراً في العالم، رغم تزايد النزاعات والتوترات الدولية وتراجع مستويات السلام في العديد من المناطق.

ووفقاً للتصنيف، فقد جاءت آيسلندا في المركز الأول للعام التاسع عشر على التوالي، تلتها نيوزيلندا وسويسرا وسلوفينيا ثم أيرلندا.

ويعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير تشمل معدلات الجريمة والعنف، ومستويات الاستقرار السياسي، والإنفاق العسكري، ومدى شعور السكان بالأمان.

وتشترك الدول المتصدرة في امتلاك مؤسسات قوية، ومستويات عالية من الثقة المجتمعية، وعلاقات مستقرة مع جيرانها، إلى جانب جودة حياة مرتفعة.

وتُعزى مكانة آيسلندا ونيوزيلندا المتقدمة جزئياً إلى موقعهما الجغرافي البعيد عن بؤر الصراعات العالمية، فيما تبرز سويسرا بسياسة الحياد التي تتبعها منذ عقود، إضافة إلى انخفاض معدلات الجريمة وارتفاع الثقة بين أفراد المجتمع.

كما حققت سلوفينيا وأيرلندا مراكز متقدمة بفضل الاستقرار الداخلي وضعف الانخراط في النزاعات الدولية.

ويرى سكان هذه الدول أنّ الشعور بالأمان لا يقتصر على غياب الجريمة أو الحروب، بل يشمل أيضاً قوة الروابط الاجتماعية، والاهتمام بالتوازن بين العمل والحياة، وسهولة الوصول إلى الطبيعة والخدمات العامة.