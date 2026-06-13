إيلون ماسك على أعتاب إنجاز مالي غير مسبوق... وثروته قد تتجاوز التريليون دولار

عاد اسم الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى واجهة الأخبار الاقتصادية، مع تصاعد التوقعات بإمكانية ارتفاع ثروته إلى أكثر من تريليون دولار، في ظل الاهتمام الكبير بطرح أسهم شركة "سبيس إكس" والإقبال الواسع من المستثمرين عليها.وتُعد "سبيس إكس" شركة فضاء أسسها ماسك عام 2002، وتهدف إلى تطوير وإطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وخفض كلفة السفر إلى الفضاء من خلال تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام.وشهد طرح أسهم الشركة زخماً لافتاً، ترافق مع حملات ترويجية واسعة، من بينها عروض ضخمة على شاشات ميدان تايمز سكوير في نيويورك، وسط رهانات متزايدة على مستقبل استكشاف الفضاء والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي.ورغم الحماسة التي رافقت الطرح، يشير محللون إلى أن الزخم الأولي لا يعكس بالضرورة الأداء الفعلي للشركة على المدى الطويل، مؤكدين أن الاختبار الحقيقي سيظهر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة من خلال قدرة السهم على الحفاظ على استقراره وتحقيق نمو مستدام.وتشير تقارير مالية إلى أن بعض المستثمرين أعادوا توجيه استثماراتهم من شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم "Magnificent Seven"، والتي تضم شركات مثل آبل وأمازون وميتا وإنفيديا، نحو أسهم "سبيس إكس"، ما عزز مكانتها بين الشركات الأعلى قيمة في العالم.كما حققت البنوك الاستثمارية المشاركة في عملية الطرح مئات ملايين الدولارات من الرسوم، في وقت تتسع فيه الفجوة بين ثروة ماسك وثروات أقرب منافسيه، وسط غياب مرشح واضح حتى الآن لمنافسته على لقب أول تريليونير في التاريخ.وكان ماسك قد صرّح في مناسبات سابقة بأن هدفه النهائي يتمثل في إيصال البشر إلى المريخ وإنشاء مستوطنات دائمة على الكوكب الأحمر، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من ثروته يُعاد استثماره في هذه المشاريع المستقبلية.كما أوضح عبر منصة "إكس" أنه لا يملك منزلاً فاخراً كما يُعتقد، مشيراً إلى أن مقر إقامته الرئيسي عبارة عن منزل جاهز صغير في ولاية تكساس تبلغ قيمته نحو 50 ألف دولار، ويقع بالقرب من منشآت "سبيس إكس".