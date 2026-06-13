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17 عاماً في قمرة القيادة بوثائق مزوّرة... "طيار" زائف يواجه أخطر تهم الاحتيال

منوعات
2026-06-13 | 15:16
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17 عاماً في قمرة القيادة بوثائق مزوّرة... &quot;طيار&quot; زائف يواجه أخطر تهم الاحتيال
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17 عاماً في قمرة القيادة بوثائق مزوّرة... "طيار" زائف يواجه أخطر تهم الاحتيال

في قضية وُصفت بأنها من أخطر قضايا الاحتيال في قطاع الطيران الكندي، كشفت الشرطة أن جيفري وول، البالغ من العمر 59 عاماً، عمل طياراً في شركة "إير كندا" منذ عام 1998، قبل أن يتبيّن أنه استخدم أوراق اعتماد مزوّرة منذ ترقيته إلى رتبة قائد طائرة عام 2009. ويواجه حالياً عدداً من التهم، بينها الاحتيال وتزوير المستندات.

وأوضحت الشركة أنها أوقفت وول عن العمل فور اكتشاف المخالفات العام الماضي، مؤكدةً أنها أبلغت هيئة النقل الكندية مباشرة وبدأت التعاون مع السلطات المختصة.

وشدّدت "إير كندا" على أن سلامة الركاب لم تكن مهددة في أي مرحلة، مشيرة إلى أن جميع الطيارين يخضعون لاختبارات كفاءة وتقييمات دورية كل ستة أشهر.

من جهته، قال نائب رئيس شرطة منطقة بيل، نيك ميلينوفيتش، إن وول التحق بالشركة عام 1998 وبقي ضمن طاقمها لأكثر من 27 عاماً، موضحاً أن التحقيقات أظهرت أنه استخدم أوراق اعتماد مزوّرة منذ حصوله على ترقية إلى رتبة كابتن.

وأضاف أن قيادة الطائرات بصفة قائد تتطلب الحصول على رخصة طيار نقل جوي (ATPL)، والتي تُمنح بعد اجتياز اختبارات ومتطلبات محددة، مشبهاً ما حدث بـ"طبيب مرخّص للطب العام يجري عملية جراحية معقدة من دون المؤهلات اللازمة".

وبحسب الشرطة، قاد وول خلال السنوات الـ17 الماضية طائرات بوينغ في نحو 900 رحلة داخلية ودولية، وتلقى رواتب تُقدّر بملايين الدولارات رغم عدم امتلاكه المؤهل القانوني المطلوب، وفقاً لنتائج التحقيق.

وبدأت القضية العام الماضي خلال عملية تدقيق روتينية لرخص الطيارين، حيث كُشفت تناقضات في الوثائق دفعت هيئة النقل الكندية إلى فتح تحقيق انتهى بتأكيد وجود عمليات تزوير.

ووجّهت السلطات إلى وول، في الأول من حزيران، سبع تهم تتعلق بالاحتيال وتزوير المستندات، على أن يمثل أمام المحكمة في 29 حزيران الجاري.

وأكدت "إير كندا" أنها أجرت مراجعة شاملة لملفات طياريها ولم تعثر على مخالفات مماثلة، فيما أشارت الشرطة إلى أن هذا النوع من القضايا قد يستمر لسنوات طويلة قبل اكتشافه بسبب تعقيد أساليب الاحتيال وإتقان تنفيذها.

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