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رسالة وفاء للأميرة ديانا… كيت ميدلتون ترتدي سوارها الشهير في احتفال رسمي (صورة)
منوعات
2026-06-14 | 07:15
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رسالة وفاء للأميرة ديانا… كيت ميدلتون ترتدي سوارها الشهير في احتفال رسمي (صورة)
خطفت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، الأنظار خلال مشاركتها في احتفال "تروبينغ ذا كولور" السنوي، الذي يُقام بمناسبة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، بعدما ظهرت مرتديةً سوار اللؤلؤ الشهير الذي كان يعود للأميرة الراحلة ديانا، في خطوة اعتبرها متابعو العائلة المالكة تكريمًا لذكراها.
وارتدت كيت فستانًا أزرق فاتحًا مع قبعة من اللون نفسه، فيما ظهرت ابنتها الأميرة شارلوت بإطلالة منسقة مع والدتها، ولفتت الأنظار أيضًا بارتدائها سوارًا مشابهًا لسوار ديانا، ما عزز المقارنات بين الأجيال داخل العائلة المالكة.
ويُعد السوار، الذي يتألف من ثلاثة صفوف من اللؤلؤ ويزينه الألماس، من أشهر قطع مجوهرات الأميرة ديانا، قبل أن يرثه الأمير ويليام ويقدمه لاحقًا إلى كيت.
وشارك في الاحتفال أفراد بارزون من العائلة المالكة، بينهم الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا والأمير ويليام وأبناؤهما جورج وشارلوت ولويس، وسط عرض عسكري ضخم ضم أكثر من 1500 جندي و200 حصان و400 موسيقي، واختُتم بالظهور التقليدي للعائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام.
ويُعد ظهور كيت في المناسبة من أبرز مشاركاتها الرسمية منذ عودتها التدريجية إلى أداء واجباتها الملكية عقب علاجها من السرطان، فيما يرى مراقبون للشؤون الملكية أنّ مكانتها وتأثيرها داخل العائلة المالكة يواصلان التنامي، مع استمرار المقارنات بينها وبين الأميرة ديانا من حيث الحضور والشعبية والأسلوب.
مصدر
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