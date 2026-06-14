عرّافة برازيلية تتوقّع "غزواً فضائياً" خلال مباراة في كأس العالم!

أثارت العرّافة البرازيلية "فو باهيانا" جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقّعها حدوث "حادثة خارجة عن المألوف" خلال مباراة البرازيل واسكتلندا المقرّرة في 24 حزيران ضمن منافسات كأس العالم 2026 في مدينة ميامي الأميركية.

وزعمت العرّافة، التي تحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل، أنّها شاهدت في أحلام متكررة مركبات فضائية تهبط داخل الملعب وتختطف عدداً من اللاعبين والمشجعين، مشيرةً إلى أنّ المشهد تكرّر أكثر من مرة في رؤاها الأخيرة.

وبحسب روايتها، فإنّ الكائنات التي شاهدتها تنقسم إلى نوعين، أحدهما مسالم والآخر "عدائي"، مدّعيةً أنّ مئات الأشخاص سيتعرّضون للاختطاف خلال المباراة، بينهم نجوم من المنتخبين البرازيلي والاسكتلندي.

وقد انتشرت هذه التوقّعات بشكل واسع عبر الإنترنت، حيث تفاعل معها الجمهور بين السخرية والتشكيك، فيما اعتبرها البعض مجرّد رواية خيالية أو وسيلة لجذب الانتباه قبل المواجهة المرتقبة في المونديال.

يُذكر أنّ هذه المزاعم لا تستند إلى أي دليل علمي أو رسمي، ولم تصدر أي تعليقات من الجهات المنظمة لكأس العالم بشأنها.