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قبل أن تقفزوا إلى المسبح... خطوات تحمي البشرة والشعر من أضرار الكلور

منوعات
2026-06-18 | 07:42
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قبل أن تقفزوا إلى المسبح... خطوات تحمي البشرة والشعر من أضرار الكلور
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قبل أن تقفزوا إلى المسبح... خطوات تحمي البشرة والشعر من أضرار الكلور

مع الإقبال الواسع على المسابح خلال فصل الصيف، تبرز أهمية التوعية بأضرار الكلور وكيفية الحدّ من تأثيره على البشرة والشعر. فرغم دوره الأساسي في تعقيم المياه والحفاظ على نظافتها، فإن التعرض المتكرر له قد يسبب مشكلات تؤثر سلباً على رطوبة الجلد وصحة فروة الرأس والشعر.

وفي هذا السياق، أوضحت الصيدلانية السورية المتخصصة في العناية بالبشرة والشعر ياسمين المصري لشبكة CNN أن الكلور يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية وطبقتها الواقية، ما يؤدي إلى الجفاف والتهيّج والاحمرار.

وأضافت أن هذه التأثيرات قد تكون أشدّ لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضاً جلدية مزمنة، إذ قد يساهم الكلور في تفاقم أعراض الإكزيما والتهاب الجلد التأتبي.

أما بالنسبة إلى الشعر، فأشارت المصري إلى أن الكلور يجرّد الشعر وفروة الرأس من الزيوت الطبيعية المرطبة، ما يسبب الجفاف والخشونة والتقصّف، فضلاً عن بهتان اللون وحكة فروة الرأس، وهي مشكلات تزداد مع تكرار السباحة خلال الصيف.

ولفتت إلى أن تأثير الكلور يختلف من شخص إلى آخر بحسب طبيعة البشرة والشعر، إذ يكون أصحاب البشرة الحساسة أو المصابون بالإكزيما أكثر عرضة للتهيّج، فيما يتضرر الشعر الجاف أو المصبوغ أو المعالج كيميائياً بشكل أكبر بسبب هشاشته وفقدانه للرطوبة.

وللحد من هذه الآثار، تنصح المصري باتباع بعض الخطوات الوقائية قبل السباحة، أبرزها الاستحمام بالماء العذب لتشبيع الجلد والشعر بالماء، ما يقلّل من امتصاص الكلور. كما يُنصح باستخدام مرطب للبشرة، ووضع بلسم أو مستحضر واقٍ على الشعر، إضافة إلى ارتداء قبعة السباحة.

أما بعد الخروج من المسبح، فتوصي بالاستحمام مباشرة لإزالة آثار الكلور باستخدام غسول لطيف، ثم تطبيق كريم مرطب غني بمكونات تدعم حاجز البشرة، مثل السيراميد أو الغليسرين. كما يُفضّل غسل الشعر بشامبو لطيف واستخدام البلسم لتعويض الرطوبة المفقودة.

وأوضحت أن الكريمات والزيوت تساعد في تقليل الجفاف ودعم الحاجز الواقي للبشرة، لكنها لا تُعدّ حلاً كاملاً للحماية من آثار الكلور.

وفي حال ظهور أعراض مستمرة، مثل الحكة الشديدة أو الطفح الجلدي أو التشققات المؤلمة أو تفاقم الإكزيما أو زيادة تساقط الشعر، تنصح بمراجعة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على العلاج المناسب.

منوعات

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الكلور

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