الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبل أن تقفزوا إلى المسبح... خطوات تحمي البشرة والشعر من أضرار الكلور
منوعات
2026-06-18 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قبل أن تقفزوا إلى المسبح... خطوات تحمي البشرة والشعر من أضرار الكلور
مع الإقبال الواسع على المسابح خلال فصل الصيف، تبرز أهمية التوعية بأضرار الكلور وكيفية الحدّ من تأثيره على البشرة والشعر. فرغم دوره الأساسي في تعقيم المياه والحفاظ على نظافتها، فإن التعرض المتكرر له قد يسبب مشكلات تؤثر سلباً على رطوبة الجلد وصحة فروة الرأس والشعر.
وفي هذا السياق، أوضحت الصيدلانية السورية المتخصصة في العناية بالبشرة والشعر ياسمين المصري لشبكة
CNN
أن الكلور يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية وطبقتها الواقية، ما يؤدي إلى الجفاف والتهيّج والاحمرار.
وأضافت أن هذه التأثيرات قد تكون أشدّ لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضاً جلدية مزمنة، إذ قد يساهم الكلور في تفاقم أعراض الإكزيما والتهاب الجلد التأتبي.
أما بالنسبة إلى الشعر، فأشارت المصري إلى أن الكلور يجرّد الشعر وفروة الرأس من الزيوت الطبيعية المرطبة، ما يسبب الجفاف والخشونة والتقصّف، فضلاً عن بهتان اللون وحكة فروة الرأس، وهي مشكلات تزداد مع تكرار السباحة خلال الصيف.
ولفتت إلى أن تأثير الكلور يختلف من شخص إلى آخر بحسب طبيعة البشرة والشعر، إذ يكون أصحاب البشرة الحساسة أو المصابون بالإكزيما أكثر عرضة للتهيّج، فيما يتضرر الشعر الجاف أو المصبوغ أو المعالج كيميائياً بشكل أكبر بسبب هشاشته وفقدانه للرطوبة.
وللحد من هذه الآثار، تنصح المصري باتباع بعض الخطوات الوقائية قبل السباحة، أبرزها الاستحمام بالماء العذب لتشبيع الجلد والشعر بالماء، ما يقلّل من امتصاص الكلور. كما يُنصح باستخدام مرطب للبشرة، ووضع بلسم أو مستحضر واقٍ على الشعر، إضافة إلى ارتداء قبعة السباحة.
أما بعد الخروج من المسبح، فتوصي بالاستحمام مباشرة لإزالة آثار الكلور باستخدام غسول لطيف، ثم تطبيق كريم مرطب غني بمكونات تدعم حاجز البشرة، مثل السيراميد أو الغليسرين. كما يُفضّل غسل الشعر بشامبو لطيف واستخدام البلسم لتعويض الرطوبة المفقودة.
وأوضحت أن الكريمات والزيوت تساعد في تقليل الجفاف ودعم الحاجز الواقي للبشرة، لكنها لا تُعدّ حلاً كاملاً للحماية من آثار الكلور.
وفي حال ظهور أعراض مستمرة، مثل الحكة الشديدة أو الطفح الجلدي أو التشققات المؤلمة أو تفاقم الإكزيما أو زيادة تساقط الشعر، تنصح بمراجعة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على العلاج المناسب.
منوعات
تقفزوا
المسبح...
خطوات
البشرة
والشعر
أضرار
الكلور
من اليابان إلى العالم... هكذا أصبح السوشي أحد أشهر الأطباق وهذه أفضل 5 أنواع عالميا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-05-28
فاكهة قد تساعد البشرة على مقاومة أضرار الشمس... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2026-05-28
فاكهة قد تساعد البشرة على مقاومة أضرار الشمس... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
آخر الأخبار
2026-03-23
رويترز: عملة البيتكوين تقفز بنسبة 4% لتتجاوز 71000 دولار
آخر الأخبار
2026-03-23
رويترز: عملة البيتكوين تقفز بنسبة 4% لتتجاوز 71000 دولار
0
منوعات
2026-06-05
ليست بسبب الكلور وحده... أسباب "مقرفة" وراء احمرار عينيك بعد السباحة
منوعات
2026-06-05
ليست بسبب الكلور وحده... أسباب "مقرفة" وراء احمرار عينيك بعد السباحة
0
أخبار دولية
2026-05-06
روبيو يحذر من أي خطوة "لزعزعة استقرار" تايوان قبل زيارة ترامب للصين
أخبار دولية
2026-05-06
روبيو يحذر من أي خطوة "لزعزعة استقرار" تايوان قبل زيارة ترامب للصين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:44
من اليابان إلى العالم... هكذا أصبح السوشي أحد أشهر الأطباق وهذه أفضل 5 أنواع عالميا
منوعات
03:44
من اليابان إلى العالم... هكذا أصبح السوشي أحد أشهر الأطباق وهذه أفضل 5 أنواع عالميا
0
منوعات
11:12
مع بداية الصيف… لماذا يختارك البعوض أكثر من غيرك؟
منوعات
11:12
مع بداية الصيف… لماذا يختارك البعوض أكثر من غيرك؟
0
منوعات
09:56
لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر
منوعات
09:56
لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر
0
منوعات
09:51
وظيفة الأحلام... لن تصدقوا كم يتقاضى مشجعان لمتابعة كأس العالم!
منوعات
09:51
وظيفة الأحلام... لن تصدقوا كم يتقاضى مشجعان لمتابعة كأس العالم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-18
الحجار بحث مع نواب في تطورات "العفو العام"
أخبار لبنان
2026-05-18
الحجار بحث مع نواب في تطورات "العفو العام"
0
أمن وقضاء
2026-05-29
لبنان ينبّه إلى أن مواقع أثرية فيه معرّضة "لخطر جدي" جراء الغارات الإسرائيلية
أمن وقضاء
2026-05-29
لبنان ينبّه إلى أن مواقع أثرية فيه معرّضة "لخطر جدي" جراء الغارات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
2026-06-06
الجميل لإيران: فكّوا عن سما لبنان وزمن الوصاية انتهى
أخبار لبنان
2026-06-06
الجميل لإيران: فكّوا عن سما لبنان وزمن الوصاية انتهى
0
صحة وتغذية
2026-04-06
خبيرة تغذية تحذر من "بيض الفصح الصغير": مخاطر خفية وراء حلوى الأعياد الشهيرة
صحة وتغذية
2026-04-06
خبيرة تغذية تحذر من "بيض الفصح الصغير": مخاطر خفية وراء حلوى الأعياد الشهيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
في صور دمار طال المباني والسيارات ومحاولات إعادة الإعمار بدأت
تقارير نشرة الاخبار
07:43
في صور دمار طال المباني والسيارات ومحاولات إعادة الإعمار بدأت
0
أخبار لبنان
04:36
كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
04:36
كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
00:35
قاليباف: لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار من الضاحية الجنوبية إلى جميع أنحاء لبنان
أخبار دولية
00:35
قاليباف: لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار من الضاحية الجنوبية إلى جميع أنحاء لبنان
0
علوم وتكنولوجيا
13:49
الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه
علوم وتكنولوجيا
13:49
الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه
0
رياضة
13:44
مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية
رياضة
13:44
مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية
0
رياضة
13:39
كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
رياضة
13:39
كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الـLBCI على الضفة السورية لمعبر العريضة... أين أصبحت أعمال بناء الجسر؟ وما الذي يمكن قراءته خلف هذا المشروع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الـLBCI على الضفة السورية لمعبر العريضة... أين أصبحت أعمال بناء الجسر؟ وما الذي يمكن قراءته خلف هذا المشروع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
البنك الدولي يطلق دراسة لإعادة ربط لبنان إقليميًا… هل يستعيد موقعه في خريطة التجارة والطاقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
البنك الدولي يطلق دراسة لإعادة ربط لبنان إقليميًا… هل يستعيد موقعه في خريطة التجارة والطاقة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:39
نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة
خبر عاجل
15:39
نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
3
أخبار دولية
12:56
ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان
أخبار دولية
12:56
ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان
4
أخبار دولية
00:22
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
أخبار دولية
00:22
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
5
خبر عاجل
14:54
مصدر دبلوماسي للـLBCI: عبارة "ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان" الواردة في مذكرة التفاهم بين ايران وأميركا تعني عدم وجود أي احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية إلى جانب حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية الشرعية
خبر عاجل
14:54
مصدر دبلوماسي للـLBCI: عبارة "ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان" الواردة في مذكرة التفاهم بين ايران وأميركا تعني عدم وجود أي احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية إلى جانب حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية الشرعية
6
خبر عاجل
04:48
ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء
خبر عاجل
04:48
ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء
7
اسرار
00:48
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦
اسرار
00:48
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦
8
خبر عاجل
09:50
معلومات للـLBCI: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستبدأ في 23 من الشهر الحالي بدلًا من 22 الحالي وتستمر حتى 25 الحالي وسبب التأجيل هو أن رحلة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاغابي ستصل في 22 الحالي
خبر عاجل
09:50
معلومات للـLBCI: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستبدأ في 23 من الشهر الحالي بدلًا من 22 الحالي وتستمر حتى 25 الحالي وسبب التأجيل هو أن رحلة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاغابي ستصل في 22 الحالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More