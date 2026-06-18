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من اليابان إلى العالم... هكذا أصبح السوشي أحد أشهر الأطباق وهذه أفضل 5 أنواع عالميا

منوعات
2026-06-18 | 03:44
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من اليابان إلى العالم... هكذا أصبح السوشي أحد أشهر الأطباق وهذه أفضل 5 أنواع عالميا
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من اليابان إلى العالم... هكذا أصبح السوشي أحد أشهر الأطباق وهذه أفضل 5 أنواع عالميا

يصادف اليوم، 18 حزيران، اليوم العالمي للسوشي، وهي مناسبة سنوية يحتفل بها ملايين الأشخاص حول العالم، تقديراً لهذا الطبق الياباني الشهير واستكشافاً لأنواعه ونكهاته المتنوعة.

وتعود الجذور التاريخية للسوشي إلى جنوب شرق آسيا، حيث بدأ كوسيلة لحفظ السمك المملّح داخل الأرز المخمّر في طبق عُرف باسم "ناريزوشي". في ذلك الوقت، كان الأرز يُتخلَّص منه وتُؤكل الأسماك فقط، قبل أن يطوّر اليابانيون هذه الوجبة خلال حقبة إيدو (1603-1868)، عبر خلط الأرز بالخل وتناوله مع السمك والخضروات، وفق ما نقل موقع ناشيونال توداي.

وبعد زلزال كانتو الكبير عام 1923 وانتقال العديد من الطهاة خارج طوكيو، بدأ السوشي الحديث ينتشر تدريجياً في مختلف أنحاء العالم، وصولاً إلى الولايات المتحدة، حيث ابتُكرت لفافة "كاليفورنيا رول" لتناسب الأذواق الغربية.

وكشف تصنيف موقع TasteAtlas عن أفضل خمسة أنواع سوشي تقييماً في العالم، وهي:

1- أوتورو نيجيري (Ōtoro Nigiri):
يتكوّن من أرز مكبوس يدوياً تعلوه شرائح من الجزء الأكثر دسامة في سمك التونة، ويُعرف بقوامه الفاخر ونكهته الغنية التي تذوب في الفم، ما يجعله من أغلى أنواع السوشي.

2- تشوتورو نيجيري (Chūtoro Nigiri):
يُحضَّر من شرائح تونة متوسطة الدسم، ويتميّز بتوازن مثالي بين القوام الطري والمذاق الغني.

3- ماغورو نيجيري (Maguro Nigiri):
يُعدّ من أكثر الأنواع الكلاسيكية انتشاراً، ويُعتبر خياراً مثالياً للمبتدئين بفضل نكهته المعتدلة وقوامه المتوازن.

4- هوتاتي نيجيري (Hotate Nigiri):
يُحضَّر من المحار الطازج (الإسكالوب)، ويتميّز بقوام ناعم جداً ونكهة خفيفة تناسب مختلف الأذواق.

5- ساكي نيجيري (Sake Nigiri):
وهو سوشي السلمون الشهير، الذي ارتبط انتشاره الحديث بالنرويج، ويتميّز بقوامه الطري ومذاقه المنعش.

وتحيط بالسوشي مجموعة من الحقائق اللافتة؛ فالطبق الذي بدأ كوجبة شعبية سريعة وبسيطة أصبح اليوم من الأطباق الفاخرة في كثير من أنحاء العالم. كما أن معظم أنواع الواسابي المقدّمة في المطاعم خارج اليابان تكون مصنوعة من الفجل الحار الملوّن، وليس من نبات الواسابي الأصلي مرتفع الثمن.

وتُعد بعض الأصناف أكثر خطورة من غيرها، مثل ساشيمي سمك الينفوخ (فوغو)، الذي قد يكون ساماً وقاتلاً إذا لم يُحضَّر على يد طاهٍ مدرَّب ومتخصص.

ورغم القواعد والتقاليد الصارمة المرتبطة بتناوله في اليابان، لا يزال السوشي واحداً من أكثر الأطباق شعبية حول العالم، بفضل غناه بالبروتين وتنوّع مكوّناته وقدرته على تقديم نكهات متجددة تناسب مختلف الأذواق.

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