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نهاية أسطورة عمرها 1200 عام... "شجرة روبن هود" تستسلم للتغير المناخي

منوعات
2026-06-18 | 10:55
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نهاية أسطورة عمرها 1200 عام... &quot;شجرة روبن هود&quot; تستسلم للتغير المناخي
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نهاية أسطورة عمرها 1200 عام... "شجرة روبن هود" تستسلم للتغير المناخي

أُعلن عن وفاة شجرة "البلوط العظيم" (Major Oak) الشهيرة في غابة شيروود بمقاطعة نوتنغهامشير البريطانية، بعد أكثر من 1200 عام من الحياة، في حدث وصفه الخبراء بالخسارة البيئية والتاريخية الكبيرة.

وتُعدّ الشجرة من أبرز المعالم المرتبطة بأسطورة روبن هود، إذ تروي الحكايات الشعبية أن جذعها المجوّف كان يُستخدم مخبأً للبطل الأسطوري ورفاقه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.


وأوضح خبراء من الجمعية الملكية لحماية الطيور (RSPB)، التي تدير الغابة، أن الشجرة تأثرت على مدى عقود بعوامل عدة، أبرزها موجات الحر والجفاف المتكررة الناتجة عن التغير المناخي، إضافة إلى الضغط الكبير الناتج عن ملايين الزوار الذين تسببوا في انضغاط التربة المحيطة بجذورها، ما أعاق وصول المياه والعناصر الغذائية إليها.

كما أشار المختصون إلى أن بعض أعمال التدعيم والصيانة التي نُفذت في الماضي، رغم أنها كانت تهدف إلى حمايتها، ساهمت بشكل غير مباشر في تسريع تدهور حالتها مع مرور الوقت.

وأكد الخبراء وفاة الشجرة بعد أن مرّ فصل الربيع للمرة الأولى من دون أن تُنتج أي أوراق جديدة، في إشارة واضحة إلى توقف نشاطها الحيوي بالكامل. وأوضحوا أن جذورها كانت تعاني منذ سنوات من ضعف متزايد نتيجة تدهور الظروف البيئية المحيطة بها، وأن محاولات إنقاذها لم تنجح في وقف هذا التراجع.

ورغم وفاتها، ستبقى الشجرة قائمة في موقعها كنصب طبيعي وتاريخي، وكموئل للعديد من الكائنات الحية التي تعتمد على الأخشاب المعمّرة.

كما جرى استنساخ وزراعة شتلات من بذورها في عدد من الدول لضمان استمرار نسلها، فيما دعا خبراء البيئة إلى تعزيز حماية الأشجار التاريخية والغابات المعمّرة، معتبرين أن ما حدث يمثل جرس إنذار جديداً بشأن تأثير النشاط البشري والتغير المناخي على التراث الطبيعي العالمي.

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