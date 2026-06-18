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لحظة مروّعة في بريطانيا... بسرعة جنونية وتحت تأثير الكحول: سائق يصطدم بدراجة عند إشارة حمراء وهذا ما حصل

منوعات
2026-06-18 | 11:01
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لحظة مروّعة في بريطانيا... بسرعة جنونية وتحت تأثير الكحول: سائق يصطدم بدراجة عند إشارة حمراء وهذا ما حصل
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لحظة مروّعة في بريطانيا... بسرعة جنونية وتحت تأثير الكحول: سائق يصطدم بدراجة عند إشارة حمراء وهذا ما حصل

شهدت مدينة إبسوم في مقاطعة سري البريطانية حادثاً مروّعاً بعدما صدم سائق مخمور دراجة نارية كانت متوقفة عند إشارة حمراء، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح خطيرة استدعت خضوعه لعدة عمليات جراحية، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ووفقاً للشرطة، وقع الحادث في 11 أيار 2025 بعد الساعة الواحدة صباحاً بقليل، عندما اصطدمت سيارة من طراز تويوتا يارس بالدراجة النارية عند أحد التقاطعات في شارع إبسوم هاي ستريت، ما أدى إلى قذف سائق الدراجة في الهواء لمسافة كبيرة.

وأظهرت لقطات مصوّرة لحظة الاصطدام، حيث كانت الدراجة النارية تتباطأ عند الإشارة الحمراء قبل أن تصدمها السيارة بقوة من الخلف. وبعد الحادث، انقلبت السيارة واصطدمت بمركبة أخرى كانت متوقفة عند التقاطع، فيما تناثر الحطام في مختلف أنحاء الطريق.

وقالت شرطة سري إن السائق كان يقود تحت تأثير الكحول بنسبة تجاوزت أكثر من ضعفي الحد القانوني المسموح به، كما حاول مغادرة مكان الحادث من دون تقديم أي مساعدة للمصاب، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه لاحقاً.

وأظهرت الفحوصات أن نسبة الكحول في جسمه كانت أعلى بكثير من الحد القانوني، ما عزّز التهم الموجّهة إليه.

وأصدرت المحكمة حكماً بسجنه لمدة 16 شهراً بتهمة التسبب بإصابات خطيرة نتيجة القيادة الخطرة، إضافة إلى أربعة أشهر بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، كما مُنع من القيادة لمدة ثلاث سنوات.

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