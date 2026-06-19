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دعمًا للمنتخب في مونديال 2026... البرلمان النرويجي يحتفل على طريقة "الفايكنغ" (فيديو)

منوعات
2026-06-19 | 08:41
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دعمًا للمنتخب في مونديال 2026... البرلمان النرويجي يحتفل على طريقة &quot;الفايكنغ&quot; (فيديو)
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دعمًا للمنتخب في مونديال 2026... البرلمان النرويجي يحتفل على طريقة "الفايكنغ" (فيديو)

توقفت جلسة للبرلمان النرويجي يوم الخميس، لثوانٍ بعدما شارك عدد من النواب في أداء احتفال "التجديف الفايكنغي" الشهير، في لفتة دعم للمنتخب النرويجي المشارك في كأس العالم 2026.

وأصبح هذا الاحتفال، الذي يحاكي حركة التجديف ويردده المشجعون بحماس، رمزًا لتشجيع المنتخب النرويجي خلال البطولة، بعدما انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وامتد هذا التقليد إلى جماهير النرويج في مختلف المدن المستضيفة لكأس العالم في الأميركتين، حيث شوهد المشجعون يؤدون الاحتفال في الملاعب والأماكن العامة وحتى على السلالم المتحركة، في مشاهد عكست الشعبية المتزايدة للمنتخب.
 
 

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