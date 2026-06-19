في بث مباشر... مذيعة أرجنتينية تعلن وفاة والد ميسي بالخطأ!

أعلنت المذيعة الأرجنتينية فلورنسيا بينيا استقالتها من قناةLuzu TV بعد أن أثارت جدلاً واسعاً إثر إعلانها، خلال بث مباشر، وفاة والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يتبين أن الخبر غير صحيح.

وجاءت الحادثة بعد أيام من فوز المنتخب الأرجنتيني على الجزائر في كأس العالم 2026، حيث ظهر ميسي متأثراً عاطفياً خلال المباراة، ما أثار تكهنات حول ظروفه الشخصية. وخلال أحد البرامج، أعلنت بينيا وفاة والده خورخي ميسي استناداً إلى معلومات غير مؤكدة، قبل أن تنفي العائلة الخبر بشكل قاطع.

وأكدت عائلة ميسي أن خورخي ميسي يمر بوعكة صحية ويتلقى العلاج تحت إشراف طبي، مشيرةً إلى أن حالته تشهد تحسناً، كما انتقدت تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بخصوصية العائلة.

من جهتها، قدّمت بينيا اعتذاراً علنياً لعائلة ميسي، موضحةً أنها تلقت المعلومة خلال البث على أنها مؤكدة من فريق الإنتاج، لكنها تحمّلت مسؤولية الخطأ وقررت إنهاء مشاركتها في القناة.

كما أعلنت قناةLuzu TV اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن نشر الخبر غير الموثق، مؤكدة التزامها بالمعايير المهنية في التحقق من المعلومات.