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ميلوني ترد على ترامب بعد الخلاف العلني: لم أتوسل لالتقاط صورة معه… وتصريحاته "مختلقة"!
منوعات
2026-06-20 | 03:29
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ميلوني ترد على ترامب بعد الخلاف العلني: لم أتوسل لالتقاط صورة معه… وتصريحاته "مختلقة"!
اندلع خلاف علني بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما ادعى الأخير في مقابلة تلفزيونية أنّ ميلوني "توسلت" إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في فرنسا.
ورفضت ميلوني هذه التصريحات بشكل قاطع، ووصفتها بأنّها "مختلقة بالكامل"، مؤكدة عبر حسابها على إنستغرام أنّها شعرت بـ"الذهول" من كلام ترامب، وأضافت: "هناك أمر واحد يجب أن يتذكره، لا أنا ولا إيطاليا نتوسل لأحد". كما أعلنت إيطاليا إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية أنطونيو تاياني إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التوتر بعد أشهر من تراجع العلاقات بين الجانبين، خاصة عقب معارضة ميلوني للحرب الأميركية على إيران، رغم أنّها كانت تُعد سابقًا من أقرب القادة الأوروبيين إلى ترامب.
وأثار تصريح ترامب موجة تضامن واسعة مع ميلوني داخل إيطاليا، حيث عبّر مسؤولون من مختلف الأحزاب، بمن فيهم حلفاؤها السياسيون، عن دعمهم لها، معتبرين أنّ تصريحات الرئيس الأميركي تمثل إساءة لإيطاليا وقيادتها.
مصدر
منوعات
جورجيا ميلوني
رئيسة وزراء إيطاليا
إيطاليا
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
علاقات دولية
سياسة.
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