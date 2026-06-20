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بايدن يظهر في موقف محرج خلال حفل رسمي: "أين حفيدتي؟" (فيديو)

منوعات
2026-06-20 | 06:28
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بايدن يظهر في موقف محرج خلال حفل رسمي: &quot;أين حفيدتي؟&quot; (فيديو)
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بايدن يظهر في موقف محرج خلال حفل رسمي: "أين حفيدتي؟" (فيديو)

أثار الرئيس الأميركي السابق جو بايدن موجة جديدة من الجدل بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يبدو مرتبكًا خلال مراسم افتتاح مركز أوباما الرئاسي في مدينة شيكاغو، حيث شوهد يبحث عن أفراد من عائلته بعد مغادرة المنصة.

وأظهر الفيديو بايدن وهو يخلع نظارته الشمسية وينظر نحو الحضور قبل أن يسأل بصوت مرتفع: "أين حفيدتي؟".
 
ووفقًا لشخص مطلع على الواقعة، كان الرئيس السابق يبحث عن حفيدته التي كانت تجلس بين الجمهور.

وجاءت الحادثة في وقت تتجدد فيه التساؤلات بشأن الحالة الصحية لبايدن، خاصة بعد تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، التي وصفت قراره الترشح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024 بأنّه "خطأ كبير"، معتبرة أنّ الحزب الديمقراطي كان سيحظى بفرصة أفضل لو خاض انتخابات تمهيدية تنافسية.

ويواجه بايدن، البالغ من العمر 83 عامًا، تدقيقًا مستمرًا بشأن حالته الصحية والذهنية، كما يخوض معركة قانونية مع وزارة العدل الأميركية حول تسجيلات مقابلاته مع المحقق الخاص روبرت هور، التي أثارت سابقًا جدلًا واسعًا بشأن ذاكرته. ويخضع بايدن أيضًا للعلاج من سرطان البروستاتا في مرحلته الرابعة بعد انتقال المرض إلى العظام.
 
 

منوعات

الرئيس الأميركي السابق

جو بايدن

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افتتاح

مركز أوباما الرئاسي

شيكاغو

سياسة

أميركا.

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