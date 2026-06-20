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حادثة صادمة في هذا البلد... رجل دفع طفلاً يبلغ 3 سنوات إلى حظيرة تماسيح!

منوعات
2026-06-20 | 15:43
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حادثة صادمة في هذا البلد... رجل دفع طفلاً يبلغ 3 سنوات إلى حظيرة تماسيح!
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حادثة صادمة في هذا البلد... رجل دفع طفلاً يبلغ 3 سنوات إلى حظيرة تماسيح!

أوقفت الشرطة البريطانية رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً للاشتباه بضلوعه في محاولة قتل، بعدما تعرّض طفل يبلغ ثلاث سنوات لإصابات خطرة داخل حظيرة للتماسيح في إحدى حدائق الحيوانات بمقاطعة كامبريدجشير شرق إنكلترا.

وأفادت شرطة كامبريدجشير بأن الحادث وقع داخل حديقة "جونسونز أوف أولد هيرست"، حيث عُثر على الطفل مصاباً بجروح بالغة داخل حظيرة التماسيح، قبل أن يتمكن موظفو الحديقة من انتشاله وتقديم الإسعافات الأولية له، ثم نقله إلى المستشفى. وأشارت السلطات إلى أن حالته لا تزال حرجة لكنها مستقرة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به، وهو من مقاطعة نورفولك، لا تربطه أي معرفة مسبقة بالطفل، وقد أُوقف للاشتباه بمحاولة القتل قبل الإفراج عنه بكفالة إلى حين استكمال التحقيقات.

كما أوضحت أن الرجل لم يكن في وضع صحي يسمح باستجوابه فوراً.

وأكدت المحققة فيريتي ماكان أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن السلطات تقدم الدعم اللازم لعائلة الطفل في هذه الظروف الصعبة.

من جهتها، أعلنت إدارة حديقة الحيوانات إغلاق القسم الذي يضم التماسيح حتى إشعار آخر، احتراماً لعائلة الطفل، فيما دعت السلطات المحلية إلى عدم تداول التكهنات بانتظار صدور نتائج التحقيق الرسمية.

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الشرطة البريطانية.

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