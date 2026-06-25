إيلون ماسك يفقد لقب "التريليونير"… وسقوط مفاجئ يهز أسهم سبيس إكس وتسلا

فقد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك صفة "التريليونير" بعد أقل من أسبوعين على دخوله التاريخ كأول شخص تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة أسهم شركتيه الرئيسيتين، وفقاً لبيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.وبحسب المؤشر، انخفضت ثروة ماسك إلى نحو 957 مليار دولار، بعدما كانت قد تجاوزت 1.11 تريليون دولار في ذروتها الأخيرة، نتيجة تراجع كبير في أسهم سبيس إكس وتسلا ضمن موجة هبوط واسعة طالت قطاع التكنولوجيا العالمي.وجاء هذا التراجع في ظل عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن العائدات المستقبلية لقطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستثمار وأسعار الفائدة. وقد انعكس ذلك سلباً على شركات عدة، بينها إنفيديا وإنتل وAMD، بالإضافة إلى سبيس إكس التي سجّلت خسائر ملحوظة.وكان ماسك قد دخل نادي التريليونيرات عقب الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك، بعدما تجاوزت القيمة السوقية للشركة 1.77 تريليون دولار، ما رفع ثروته الشخصية إلى أكثر من تريليون دولار بفضل حصته الكبيرة فيها.كما بلغت ثروته لاحقاً ذروة قُدّرت بنحو 1.32 تريليون دولار مع استمرار صعود السهم لفترة وجيزة.إلا أنّ موجة التصحيح التي أعقبت هذه الارتفاعات دفعت سهم سبيس إكس إلى التراجع بأكثر من 30% من أعلى مستوياته، ما أدّى إلى تقلّص ثروة ماسك بشكل كبير.ورغم هذا التراجع، لا يزال ماسك يتصدر قائمة أغنى الأشخاص في العالم، فيما تبقى ثروته مرتبطة بشكل أساسي بأداء أسهم سبيس إكس وتسلا، ما يجعلها شديدة التأثر بتقلبات الأسواق المالية.