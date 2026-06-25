الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

90 دقيقة متجمّداً من أجل الكونغو... قصة المشجّع الأكثر غرابة في المونديال

منوعات
2026-06-25 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
90 دقيقة متجمّداً من أجل الكونغو... قصة المشجّع الأكثر غرابة في المونديال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
90 دقيقة متجمّداً من أجل الكونغو... قصة المشجّع الأكثر غرابة في المونديال

لم يكن المشجّع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينجا مجرّد مناصر عادي لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026. فخلال مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا، كان من السهل على الجماهير وعدسات المصوّرين رصده وسط الحشود، فقط بالبحث عن الرجل الذي يقف متسمّراً في مكانه من دون أي حركة طوال المباراة.

ويملك مبولادينجا، البالغ من العمر 49 عاماً والمعروف بلقب "لومومبا فيفا"، فلسفة خاصة وراء طريقته الفريدة في التشجيع، إذ يتخذ وضعية التمثال رافعاً يده طوال 90 دقيقة تكريماً للزعيم الوطني الراحل باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي اغتيل عام 1961.

وقال مبولادينجا في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال: "أقف بلا حراك لأنني أؤمن بأن ذلك يمنح الفريق صلابة نفسية وعاطفية. وكما ضحّى لومومبا بحياته من أجل وطننا، فإن تضحيتي هذه لا تُذكر، لكنها تعبّر عن مدى حبي وشغفي بهذا المنتخب."

ويرتدي مبولادينجا بدلات زاهية بألوان العلم الكونغولي، وقد تحوّل إلى رمز جماهيري للمنتخب الملقّب بـ"الفهود" منذ انتشار صوره على نطاق واسع خلال كأس الأمم الإفريقية 2025.

ونظراً إلى شعبيته الكبيرة وتأثيره المعنوي في الجماهير، طالب المشجعون الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بمرافقته للمنتخب، ليستجيب لاحقاً ويُدرج اسمه ضمن البعثة الرسمية المتوجّهة إلى المونديال.

ورغم تأخّر وصوله إلى الولايات المتحدة للمباراة الأولى بسبب إجراءات صحية مرتبطة بتفشّي فيروس إيبولا في شرق الكونغو، تمكّن من السفر إلى غوادالاخارا المكسيكية للحاق بالمواجهة الحاسمة أمام كولومبيا.

وتُعدّ هذه المشاركة الثانية فقط لجمهورية الكونغو الديمقراطية في تاريخ كأس العالم. وبعد مواجهة كولومبيا، يستعد المنتخب لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام أوزبكستان، أملاً في انتزاع بطاقة تأهّل تاريخية إلى الدور التالي.

ومهما كانت نتائج "الفهود" في البطولة، يبدو أنّ العالم سيواصل متابعة "تمثال لومومبا الحي" الذي اختار أن يدعم منتخب بلاده بالصمت والثبات، في واحدة من أغرب قصص جماهير مونديال 2026.
 

منوعات

رياضة

دقيقة

متجمّداً

الكونغو...

المشجّع

الأكثر

غرابة

المونديال

LBCI التالي
إيلون ماسك يفقد لقب "التريليونير"… وسقوط مفاجئ يهز أسهم سبيس إكس وتسلا
"الرجولة" تحت المجهر... لهذه الأسباب يجد الرجال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-06-22

شاهدوا كيف غيّرت مصر بدقائق قليلة قَدَرَها في المونديال بعد انتظار دام 90 عامًا

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-28

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا أكثر من 90% من المسيرات التي أطلقت من #لبنان وإيران منذ بدء الحرب

LBCI
خبر عاجل
2026-05-26

الجيش الإسرائيليّ: استهداف أكثر من 90 مخزن أسلحة ومقرات ونقاط مراقبة لحزب الله جنوب لبنان

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-22

هدف في الدقيقة الأخيرة قد يكلّفك صحّتك... ماذا يحدث لقلبك أثناء مباريات المونديال؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:28

إيلون ماسك يفقد لقب "التريليونير"… وسقوط مفاجئ يهز أسهم سبيس إكس وتسلا

LBCI
منوعات
07:37

"الرجولة" تحت المجهر... لهذه الأسباب يجد الرجال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم

LBCI
منوعات
05:31

وفاة مشجّع أردني في الـ15 من عمره... وعائلته: "ترحّمنا عليه من دون أن نعلم أنّه ابننا"

LBCI
رياضة
2026-06-24

بعد عرضها الزواج على ميسي... الجدة البالغة 100 سنة تعود إلى المدرجات وتخطف الأضواء مجدداً (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-01-02

المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

الحاج حسن: أمام السلطة اللبنانية فرصة لإعادة تقييم خياراتها السياسية

LBCI
خبر عاجل
10:07

مركز طوارئ الصحة: 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميفدون

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-05

ثقب أسود يعاني من "عُسر هضم كوني" يقذف بقايا نجم منذ 4 سنوات… وانبعاث طاقته يُصنَّف من الأعنف في تاريخ الكون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترامب يتهم الناتو بالخذلان… وإيران تريد محاسبته على المشاركة في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تدرس انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان وتتمسك بإبقاء منطقة عازلة على الخط الأصفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

رئيس الجهمورية يواكب التفاوض في واشنطن…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمر... هذه آخر المستجدات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:32

مقدمة النشرة المسائية 26-5-2026

LBCI
عالم الطبخ
10:45

طبق شنيتزل الدجاج والبطاطا ويدجز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:06

"الوفاء للمقاومة": الموقف الإيراني فرض على الصهيوني والأميركي وقفا لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
09:30

انطلاق المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في واشنطن... هل سيصدر بيان اعلان نوايا؟

LBCI
أخبار لبنان
09:22

قصر بعبدا يتابع المفاوضات في واشنطن... اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:18

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"

LBCI
خبر عاجل
06:55

إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
01:16

32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين في فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
00:33

انهيار مبان في فنزويلا جراء زلزالين ومخاوف من "خسائر كبيرة"

LBCI
أخبار دولية
00:17

إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية

LBCI
خبر عاجل
15:28

معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على سائق السيارة الذي حاول دهس شرطي سير في الزلقا في منطقة كفردبيان ويدعى ع.ت وهو فلسطيني الجنسية

LBCI
خبر عاجل
16:38

مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More