90 دقيقة متجمّداً من أجل الكونغو... قصة المشجّع الأكثر غرابة في المونديال

لم يكن المشجّع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينجا مجرّد مناصر عادي لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026. فخلال مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا، كان من السهل على الجماهير وعدسات المصوّرين رصده وسط الحشود، فقط بالبحث عن الرجل الذي يقف متسمّراً في مكانه من دون أي حركة طوال المباراة.



ويملك مبولادينجا، البالغ من العمر 49 عاماً والمعروف بلقب "لومومبا فيفا"، فلسفة خاصة وراء طريقته الفريدة في التشجيع، إذ يتخذ وضعية التمثال رافعاً يده طوال 90 دقيقة تكريماً للزعيم الوطني الراحل باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي اغتيل عام 1961.



وقال مبولادينجا في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال: "أقف بلا حراك لأنني أؤمن بأن ذلك يمنح الفريق صلابة نفسية وعاطفية. وكما ضحّى لومومبا بحياته من أجل وطننا، فإن تضحيتي هذه لا تُذكر، لكنها تعبّر عن مدى حبي وشغفي بهذا المنتخب."



ويرتدي مبولادينجا بدلات زاهية بألوان العلم الكونغولي، وقد تحوّل إلى رمز جماهيري للمنتخب الملقّب بـ"الفهود" منذ انتشار صوره على نطاق واسع خلال كأس الأمم الإفريقية 2025.



ونظراً إلى شعبيته الكبيرة وتأثيره المعنوي في الجماهير، طالب المشجعون الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بمرافقته للمنتخب، ليستجيب لاحقاً ويُدرج اسمه ضمن البعثة الرسمية المتوجّهة إلى المونديال.



ورغم تأخّر وصوله إلى الولايات المتحدة للمباراة الأولى بسبب إجراءات صحية مرتبطة بتفشّي فيروس إيبولا في شرق الكونغو، تمكّن من السفر إلى غوادالاخارا المكسيكية للحاق بالمواجهة الحاسمة أمام كولومبيا.



وتُعدّ هذه المشاركة الثانية فقط لجمهورية الكونغو الديمقراطية في تاريخ كأس العالم. وبعد مواجهة كولومبيا، يستعد المنتخب لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام أوزبكستان، أملاً في انتزاع بطاقة تأهّل تاريخية إلى الدور التالي.



ومهما كانت نتائج "الفهود" في البطولة، يبدو أنّ العالم سيواصل متابعة "تمثال لومومبا الحي" الذي اختار أن يدعم منتخب بلاده بالصمت والثبات، في واحدة من أغرب قصص جماهير مونديال 2026.