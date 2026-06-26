اختفت خلال رحلة بحرية... وكاميرات المراقبة كشفت ما حدث!

كشفت لقطات كاميرات المراقبة تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة الأميركية سامانثا بروبرغ، التي اختفت خلال رحلة بحرية على متن سفينة Carnival Liberty عام 2016، قبل أن يتبين أنها سقطت في البحر بعدما فقدت توازنها.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية، كانت بروبرغ في رحلة مع صديقاتها انطلقت من مدينة غالفستون بولاية تكساس، وبعد قضاء سهرة تخللها تناول الكحول، صعدت إلى أحد كراسي التشمس ثم جلست على حاجز الحماية في الطابق العاشر، قبل أن تفقد توازنها وتسقط في مياه البحر خلال الليل.

وأظهرت التحقيقات أن الراكبة التي كانت برفقتها لم تُبلغ طاقم السفينة بما حدث، ولم يُكتشف اختفاؤها إلا في صباح اليوم التالي، ما أدى إلى تأخر عمليات البحث والإنقاذ.

وتُعد قضية بروبرغ واحدة من عدة حوادث سقوط من سفن سياحية أثارت اهتماماً واسعاً، من بينها قضية الشاب كاميرون روبنز، الذي فُقد بعد قفزه من قارب خلال رحلة احتفال في جزر الباهاما، وجيمس مايكل غرايمز، الذي نجا بعدما أمضى نحو 20 ساعة وحيداً في البحر قبل إنقاذه.