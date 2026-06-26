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موجة حرّ جديدة تضرب أوروبا... وتودي بحياة طفل في الثالثة من عمره داخل سيارة!

منوعات
2026-06-26 | 13:00
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موجة حرّ جديدة تضرب أوروبا... وتودي بحياة طفل في الثالثة من عمره داخل سيارة!
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موجة حرّ جديدة تضرب أوروبا... وتودي بحياة طفل في الثالثة من عمره داخل سيارة!

توفي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بعدما احتُجز داخل سيارة في منطقة سان غراتيان، شمال العاصمة الفرنسية باريس، في حادثة مأساوية تزامنت مع موجة الحرّ القياسية التي تضرب فرنسا.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطفل علق داخل المركبة لمدة تقارب 45 دقيقة قبل العثور عليه فاقداً للوعي.

ووفق السلطات، حاولت فرق الإسعاف إنعاش الطفل في مكان الحادث، إلا أنه فارق الحياة، فيما نُقلت والدته إلى المستشفى بعدما أصيبت بصدمة شديدة إثر الحادث. ولا تزال النيابة العامة تحقق في ملابسات الواقعة لتحديد المسؤوليات.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه فرنسا واحدة من أشد موجات الحر في تاريخها، حيث سجّلت درجات الحرارة مستويات قياسية، فيما رفعت السلطات حالة التأهب في عشرات المناطق، محذّرةً من مخاطر التعرض المباشر للشمس وترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارات حتى لفترات قصيرة.

ولم تكن هذه المأساة الوحيدة المرتبطة بالحر الشديد، إذ أفادت السلطات الفرنسية بتسجيل وفيات أخرى مرتبطة بموجة الحر، من بينها وفاة طفلين عُثر عليهما داخل سيارة في جنوب البلاد، إلى جانب عدد من كبار السن، وسط ضغوط متزايدة على المستشفيات وخدمات الطوارئ.

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