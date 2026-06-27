فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل

شهدت ولاية دنيزلي غربي تركيا مأساة عائلية مؤلمة أسفرت عن وفاة طفلة وإصابة والدتها خلال دقائق معدودة، في حادثة أثارت تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



ووقعت الحادثة في حي بينار أونو التابع لقضاء بياغاش، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين تلعب برفقة عائلتها في أرض زراعية، قبل أن تنزلق وتسقط في بركة مخصّصة لريّ المحاصيل.



وسارع أفراد العائلة والأهالي إلى انتشال الطفلة من المياه ونقلها إلى المستشفى، إلا أنّ محاولات إنعاشها باءت بالفشل، لتفارق الحياة متأثرةً بالغرق. وقد نُقل جثمانها إلى معهد الطب الشرعي في دنيزلي لاستكمال الإجراءات القانونية.



ولم تتوقف المأساة عند هذا الحدّ، إذ عاش أفراد الأسرة لحظات من الذعر والارتباك عقب الحادث. وبينما كانت سيارة الإسعاف تغادر بالمصابة، استقلّ والد الطفلة سيارته مسرعاً للحاق بها إلى المستشفى. وخلال رجوعه بالمركبة إلى الخلف، لم ينتبه لوجود زوجته خلف السيارة، فاصطدم بها عن طريق الخطأ، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بجروح متفرقة.



ونُقلت الأم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية قبل تحويلها إلى مركز طبي آخر لمتابعة العلاج، فيما أفادت التقارير الطبية الأولية بأن حالتها مستقرة.



وتُعدّ برك الري الزراعية من أسباب الحوادث المتكررة في عدد من المناطق الريفية التركية، بسبب افتقار الكثير منها إلى الأسوار أو وسائل الحماية اللازمة، ما يزيد من خطر تعرّض الأطفال للحوادث، خصوصاً خلال فصل الصيف.



من جهتها، فتحت قوات الدرك التركية تحقيقاً في ملابسات الحادثة، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيّمت على أهالي المنطقة إثر هذه الفاجعة التي ضربت الأسرة خلال وقت قصير.