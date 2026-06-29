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هل يسرق منزلك راحتك النفسية؟... خبيرة ترتيب تكشف الأخطاء الأكثر شيوعاً

منوعات
2026-06-29 | 09:34
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هل يسرق منزلك راحتك النفسية؟... خبيرة ترتيب تكشف الأخطاء الأكثر شيوعاً
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هل يسرق منزلك راحتك النفسية؟... خبيرة ترتيب تكشف الأخطاء الأكثر شيوعاً

كشفت خبيرة الترتيب البريطانية ديلي كارتر، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أنّ تنظيم المنزل لا يقتصر على كونه مهمة يومية روتينية، بل يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الاهتمام بالآخرين ورعايتهم.

واستذكرت كارتر كيف ساعدها شغفها بالتنظيم في حياتها الشخصية، مشيرةً إلى أنها ساعدت شريكها السابق في فرز مقتنيات منزل والدته الراحلة وتنظيمها. واعتبرت أنّ تلك الخطوة كانت طريقتها الخاصة لدعمه ومساندته خلال فترة صعبة، وهي المبادرة التي ساهمت لاحقاً في عودتهما إلى بعضهما البعض ثم زواجهما.

كما استعرضت كارتر أربعة أخطاء شائعة تؤدي إلى تراكم الفوضى داخل المنازل، وقدّمت نصائح عملية للتعامل معها.

وتصف خبيرة الترتيب أسطح المطبخ بأنها من أكثر المساحات قيمة داخل المنزل، مشددةً على ضرورة تخصيصها للأدوات الأساسية فقط. وانتقدت امتلاء المطابخ بالأجهزة التي نادراً ما تُستخدم، مثل آلات صنع الخبز أو بعض أنواع العصّارات والخلاطات، مشيرةً إلى إمكانية تخزينها داخل الخزائن أو غرف التخزين. كما نصحت بمراجعة محتويات المطبخ بشكل دوري والتخلّص من الأدوات غير الضرورية، مع تفضيل الأجهزة متعددة الاستخدامات.

أما في ما يتعلق بتنظيم الملابس، فرأت كارتر أن لفّ القمصان القطنية لتوفير المساحة ليس الحل الأمثل، لأنه يحجب الرؤية ويصعّب الوصول إلى القطع المطلوبة. وبدلاً من ذلك، أوصت باعتماد الطيّ العمودي داخل الأدراج، ما يسمح برؤية الملابس بسهولة وتنظيمها بشكل أفضل. كما شددت على أهمية مراعاة نوع القماش، إذ يُفضّل تعليق بعض القطع على الشمّاعات للحفاظ على شكلها.

وفي ما يخص ألعاب الأطفال، اعتبرت كارتر أن جمعها في صندوق كبير واحد قد يزيد الفوضى بدلاً من الحد منها، لأن الطفل يضطر إلى إخراج محتويات الصندوق بالكامل للعثور على لعبة محددة. لذلك تنصح باستخدام صناديق أو سلال صغيرة وشفافة، مع تصنيف الألعاب بحسب نوعها، ما يسهل الوصول إليها ويخفف من الفوضى.

وعلى النقيض من ذلك، ترى كارتر أن الفواتير والأوراق الرسمية يجب أن تُجمع في مكان واحد ومحدد. وأوضحت أن انتشار المستندات المهمة في أنحاء المنزل قد يخلق شعوراً دائماً بالضغط والتوتر، بينما يساهم وضعها في ملف أو صندوق مخصص في تعزيز الإحساس بالسيطرة وسهولة متابعتها وإنجازها.

واختتمت كارتر حديثها بالتأكيد على الأثر النفسي الكبير للبيئة المنظمة، قائلةً: "الفوضى لا تفعل شيئاً سوى أنها تظل تحدّق فينا باستمرار"، في إشارة إلى أن المساحات المرتبة قد تنعكس إيجاباً على الراحة النفسية والشعور بالهدوء داخل المنزل.

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