الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل يسرق منزلك راحتك النفسية؟... خبيرة ترتيب تكشف الأخطاء الأكثر شيوعاً
منوعات
2026-06-29 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هل يسرق منزلك راحتك النفسية؟... خبيرة ترتيب تكشف الأخطاء الأكثر شيوعاً
كشفت خبيرة الترتيب البريطانية ديلي كارتر، في حديث مع
هيئة الإذاعة البريطانية BBC
، أنّ تنظيم المنزل لا يقتصر على كونه مهمة يومية روتينية، بل يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الاهتمام بالآخرين ورعايتهم.
واستذكرت كارتر كيف ساعدها شغفها بالتنظيم في حياتها الشخصية، مشيرةً إلى أنها ساعدت شريكها السابق في فرز مقتنيات منزل والدته الراحلة وتنظيمها. واعتبرت أنّ تلك الخطوة كانت طريقتها الخاصة لدعمه ومساندته خلال فترة صعبة، وهي المبادرة التي ساهمت لاحقاً في عودتهما إلى بعضهما البعض ثم زواجهما.
كما استعرضت كارتر أربعة أخطاء شائعة تؤدي إلى تراكم الفوضى داخل المنازل، وقدّمت نصائح عملية للتعامل معها.
وتصف خبيرة الترتيب أسطح المطبخ بأنها من أكثر المساحات قيمة داخل المنزل، مشددةً على ضرورة تخصيصها للأدوات الأساسية فقط. وانتقدت امتلاء المطابخ بالأجهزة التي نادراً ما تُستخدم، مثل آلات صنع الخبز أو بعض أنواع العصّارات والخلاطات، مشيرةً إلى إمكانية تخزينها داخل الخزائن أو غرف التخزين. كما نصحت بمراجعة محتويات المطبخ بشكل دوري والتخلّص من الأدوات غير الضرورية، مع تفضيل الأجهزة متعددة الاستخدامات.
أما في ما يتعلق بتنظيم الملابس، فرأت كارتر أن لفّ القمصان القطنية لتوفير المساحة ليس الحل الأمثل، لأنه يحجب الرؤية ويصعّب الوصول إلى القطع المطلوبة. وبدلاً من ذلك، أوصت باعتماد الطيّ العمودي داخل الأدراج، ما يسمح برؤية الملابس بسهولة وتنظيمها بشكل أفضل. كما شددت على أهمية مراعاة نوع القماش، إذ يُفضّل تعليق بعض القطع على الشمّاعات للحفاظ على شكلها.
وفي ما يخص ألعاب الأطفال، اعتبرت كارتر أن جمعها في صندوق كبير واحد قد يزيد الفوضى بدلاً من الحد منها، لأن الطفل يضطر إلى إخراج محتويات الصندوق بالكامل للعثور على لعبة محددة. لذلك تنصح باستخدام صناديق أو سلال صغيرة وشفافة، مع تصنيف الألعاب بحسب نوعها، ما يسهل الوصول إليها ويخفف من الفوضى.
وعلى النقيض من ذلك، ترى كارتر أن الفواتير والأوراق الرسمية يجب أن تُجمع في مكان واحد ومحدد. وأوضحت أن انتشار المستندات المهمة في أنحاء المنزل قد يخلق شعوراً دائماً بالضغط والتوتر، بينما يساهم وضعها في ملف أو صندوق مخصص في تعزيز الإحساس بالسيطرة وسهولة متابعتها وإنجازها.
واختتمت كارتر حديثها بالتأكيد على الأثر النفسي الكبير للبيئة المنظمة، قائلةً: "الفوضى لا تفعل شيئاً سوى أنها تظل تحدّق فينا باستمرار"، في إشارة إلى أن المساحات المرتبة قد تنعكس إيجاباً على الراحة النفسية والشعور بالهدوء داخل المنزل.
منوعات
منزلك
راحتك
النفسية؟...
خبيرة
ترتيب
الأخطاء
الأكثر
شيوعاً
فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-04-19
أشياء لا يجب وضعها في خزانة غرفة النوم… خبيرة تكشف الأخطاء الشائعة
منوعات
2026-04-19
أشياء لا يجب وضعها في خزانة غرفة النوم… خبيرة تكشف الأخطاء الشائعة
0
أخبار لبنان
2026-05-14
اليونيسف: العنف والنزوح يدفعان أكثر من 770 ألف طفل نحو اضطرابات الصحة النفسية
أخبار لبنان
2026-05-14
اليونيسف: العنف والنزوح يدفعان أكثر من 770 ألف طفل نحو اضطرابات الصحة النفسية
0
صحة وتغذية
2026-06-25
العدو الخفي للنوم: كيف تسرق الشاشات ساعات الراحة من دماغك؟
صحة وتغذية
2026-06-25
العدو الخفي للنوم: كيف تسرق الشاشات ساعات الراحة من دماغك؟
0
صحة وتغذية
2026-05-27
هل تضع كمية كافية من واقي الشمس؟ طبيبة جلدية تكشف أسرار الحماية من الحروق والشيخوخة المبكرة
صحة وتغذية
2026-05-27
هل تضع كمية كافية من واقي الشمس؟ طبيبة جلدية تكشف أسرار الحماية من الحروق والشيخوخة المبكرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
2026-06-27
فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل
منوعات
2026-06-27
فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل
0
منوعات
2026-06-27
بعد عرض الزواج في كان... مايا أبو الحسن تحتفل بخطوبتها وتعلن: "الأبد يبدأ الآن"
منوعات
2026-06-27
بعد عرض الزواج في كان... مايا أبو الحسن تحتفل بخطوبتها وتعلن: "الأبد يبدأ الآن"
0
صحة وتغذية
2026-06-27
من قصة جندي أنهى حياته إلى يوم عالمي... اضطراب ما بعد الصدمة معاناة صامتة تحتاج إلى وعي
صحة وتغذية
2026-06-27
من قصة جندي أنهى حياته إلى يوم عالمي... اضطراب ما بعد الصدمة معاناة صامتة تحتاج إلى وعي
0
منوعات
2026-06-26
موجة حرّ جديدة تضرب أوروبا... وتودي بحياة طفل في الثالثة من عمره داخل سيارة!
منوعات
2026-06-26
موجة حرّ جديدة تضرب أوروبا... وتودي بحياة طفل في الثالثة من عمره داخل سيارة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
0
خبر عاجل
07:34
ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في الدوحة
خبر عاجل
07:34
ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في الدوحة
0
أخبار دولية
11:34
واشنطن وطهران توقفان الهجمات المتبادَلة وإيران تنفي أي لقاء قريب مع الأميركيين
أخبار دولية
11:34
واشنطن وطهران توقفان الهجمات المتبادَلة وإيران تنفي أي لقاء قريب مع الأميركيين
0
أخبار دولية
08:36
مقتل 5 في إطلاق نار بشمال ألمانيا
أخبار دولية
08:36
مقتل 5 في إطلاق نار بشمال ألمانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
موجة حر قياسية في أوروبا… وانقسام سياسي في فرنسا حول التكييف
تقارير نشرة الاخبار
14:12
موجة حر قياسية في أوروبا… وانقسام سياسي في فرنسا حول التكييف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ترقبوا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ترقبوا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
قافلة إنسانية جديدة إلى الجنوب بجهود مشتركة بين Fondation CMA CGM و L’Œuvre d’Orient
تقارير نشرة الاخبار
13:52
قافلة إنسانية جديدة إلى الجنوب بجهود مشتركة بين Fondation CMA CGM و L’Œuvre d’Orient
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين المونديال وتصفيات السلة... لبنان يواجه الهند في مواجهة مهمة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين المونديال وتصفيات السلة... لبنان يواجه الهند في مواجهة مهمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
50 ألف دولار لمشاهدة المونديال... تعرفوا إلى مهنة الأحلام
تقارير نشرة الاخبار
13:32
50 ألف دولار لمشاهدة المونديال... تعرفوا إلى مهنة الأحلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المنتخب اللبناني لكرة السلة يواجه الهند في تصفيات كأس العالم... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المنتخب اللبناني لكرة السلة يواجه الهند في تصفيات كأس العالم... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
على طريق النفط الجديد… فريق الـLBCI يرافق رحلة تصدير الفيول العراقي عبر سوريا فهل تصل الفرصة "الذهبية" الى لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
على طريق النفط الجديد… فريق الـLBCI يرافق رحلة تصدير الفيول العراقي عبر سوريا فهل تصل الفرصة "الذهبية" الى لبنان؟
0
أخبار دولية
13:27
هذه خريطة النفوذ في عالم الطاقة الجديدة
أخبار دولية
13:27
هذه خريطة النفوذ في عالم الطاقة الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تمدد حال الطوارئ وتلوّح بتصعيد… ولااءات صارمة في الجنوب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تمدد حال الطوارئ وتلوّح بتصعيد… ولااءات صارمة في الجنوب اللبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
2
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة
3
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
4
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
5
أخبار لبنان
11:40
هبة نصر تنشر الملحق الامنيّ لاتفاق الاطار اللبنانيّ الاسرائيليّ الاميركيّ
أخبار لبنان
11:40
هبة نصر تنشر الملحق الامنيّ لاتفاق الاطار اللبنانيّ الاسرائيليّ الاميركيّ
6
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
7
أخبار لبنان
07:02
الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم
أخبار لبنان
07:02
الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم
8
أخبار لبنان
09:59
عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية
أخبار لبنان
09:59
عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More