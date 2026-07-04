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لأسباب أمنية... الأمير هاري يعود إلى بريطانيا من دون ميغان وطفليه: إليكم التفاصيل
منوعات
2026-07-04 | 14:35
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لأسباب أمنية... الأمير هاري يعود إلى بريطانيا من دون ميغان وطفليه: إليكم التفاصيل
سيزور الأمير هاري المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، في رحلة تتخلّلها زيارة إلى لندن لن ترافقه خلالها زوجته وطفلاه، وفق ما أفاد مصدر مقرّب منه وكالة فرانس برس السبت، بعدما أشارت تقارير إلى رفض السلطات توفير حماية أمنية لأسرته.
وكان متوقّعا أن تكون هذه أول رحلة عائلية للأمير إلى المملكة المتحدة منذ أربع سنوات، لكن المصدر المقرّب منه قال إن زوجته ميغن ونجله آرتشي وابنته ليليبت لن يرافقوه في زيارته إلى لندن.
وأشار المصدر إلى أنّ الترتيبات الخاصة ببقية الرحلة ما زالت قيد البحث، ما يبقي الضبابية قائمة بشأن ما إذا الزيارة إلى المملكة المتحدة ستجريها الأسرة بكامل أفرادها على أن تقيم خارج العاصمة.
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن هاري البالغ 41 عاما سيصل جوا الإثنين في زيارة تستمر خمسة أيام، لإطلاق العدّ التنازلي لانطلاق دورة العام المقبل من ألعاب إنفكتوس للمحاربين القدامى التي أطلقها في العام 2014.
ومن المقرر أن تُقام الألعاب العام المقبل بين 10 تموز و17 منه.
وكان متوقّعا أيضا أن يشارك الأمير في فعاليات أخرى مرتبطة بمؤسساته الخيرية خلال الزيارة التي تستمر أياما عدة هذا الشهر.
وأوردت صحيفة "ذا صن" السبت أن هاري وأسرته موجودون حاليا في أوروبا، ويأملون زيارة المملكة المتحدة "بشكل أو بآخر".
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدر، أن هاري وميغن كانا يخططان لزيارة مستشفى في لندن، في أول نشاط من هذا النوع لها منذ مغادرتها المملكة المتحدة، لكن الأمير سيجري الزيارة بمفرده "لأسباب أمنية".
وغادر الزوجان بريطانيا في عام 2020 عندما تراجع هاري عن دوره في العائلة الملكية وانتقل إلى أميركا الشمالية، مما أثار خلافا مع أسرته. لكنه أعرب في الآونة الأخيرة عن رغبته في التصالح مع والده الملك تشارلز الثالث.
منوعات
أمنية...
الأمير
بريطانيا
ميغان
وطفليه:
إليكم
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