الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لأسباب أمنية... الأمير هاري يعود إلى بريطانيا من دون ميغان وطفليه: إليكم التفاصيل

منوعات
2026-07-04 | 14:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لأسباب أمنية... الأمير هاري يعود إلى بريطانيا من دون ميغان وطفليه: إليكم التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لأسباب أمنية... الأمير هاري يعود إلى بريطانيا من دون ميغان وطفليه: إليكم التفاصيل

سيزور الأمير هاري المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، في رحلة تتخلّلها زيارة إلى لندن لن ترافقه خلالها زوجته وطفلاه، وفق ما أفاد مصدر مقرّب منه وكالة فرانس برس السبت، بعدما أشارت تقارير إلى رفض السلطات توفير حماية أمنية لأسرته.

وكان متوقّعا أن تكون هذه أول رحلة عائلية للأمير إلى المملكة المتحدة منذ أربع سنوات، لكن المصدر المقرّب منه قال إن زوجته ميغن ونجله آرتشي وابنته ليليبت لن يرافقوه في زيارته إلى لندن.

وأشار المصدر إلى أنّ الترتيبات الخاصة ببقية الرحلة ما زالت قيد البحث، ما يبقي الضبابية قائمة بشأن ما إذا الزيارة إلى المملكة المتحدة ستجريها الأسرة بكامل أفرادها على أن تقيم خارج العاصمة.

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن هاري البالغ 41 عاما سيصل جوا الإثنين في زيارة تستمر خمسة أيام، لإطلاق العدّ التنازلي لانطلاق دورة العام المقبل من ألعاب إنفكتوس للمحاربين القدامى التي أطلقها في العام 2014.

ومن المقرر أن تُقام الألعاب العام المقبل بين 10 تموز و17 منه.

وكان متوقّعا أيضا أن يشارك الأمير في فعاليات أخرى مرتبطة بمؤسساته الخيرية خلال الزيارة التي تستمر أياما عدة هذا الشهر.

وأوردت صحيفة "ذا صن" السبت أن هاري وأسرته موجودون حاليا في أوروبا، ويأملون زيارة المملكة المتحدة "بشكل أو بآخر".

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدر، أن هاري وميغن كانا يخططان لزيارة مستشفى في لندن، في أول نشاط من هذا النوع لها منذ مغادرتها المملكة المتحدة، لكن الأمير سيجري الزيارة بمفرده "لأسباب أمنية".

وغادر الزوجان بريطانيا في عام 2020 عندما تراجع هاري عن دوره في العائلة الملكية وانتقل إلى أميركا الشمالية، مما أثار خلافا مع أسرته. لكنه أعرب في الآونة الأخيرة عن رغبته في التصالح مع والده الملك تشارلز الثالث.

منوعات

أمنية...

الأمير

بريطانيا

ميغان

وطفليه:

إليكم

التفاصيل

LBCI التالي
مخلوق غامض يخرج من أعماق المحيط... اكتشاف محتمل لنوع جديد من "القرش الشبح" (صورة)
اكتشاف أثري مذهل في مصر... مدينة بيزنطية مفقودة و18 مقبرة تكشف أسراراً عمرها قرون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-04-15

الأمير هاري في حديث صريح عن الأبوة: "شعرت أحيانا بالانفصال عن أطفالي"

LBCI
فنّ
2026-05-15

من ساحات القتال إلى هوليوود: الأمير هاري وميغان يطوران فيلمًا حربيًا بالشراكة مع نتفلكس

LBCI
خبر عاجل
2026-04-23

معلومات للـLBCI: الامير يزيد بن فرحان التقى الرئيس بري مجددا هذا المساء بعيدا عن الاعلام وبحث معه تفاصيل تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره من دون اي تمييع

LBCI
منوعات
2026-05-20

ميغان ماركل تكشف هدية هاري الغريبة… وقصة رومانسية وراء "البطريق البرونزي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:42

مخلوق غامض يخرج من أعماق المحيط... اكتشاف محتمل لنوع جديد من "القرش الشبح" (صورة)

LBCI
منوعات
14:22

اكتشاف أثري مذهل في مصر... مدينة بيزنطية مفقودة و18 مقبرة تكشف أسراراً عمرها قرون

LBCI
منوعات
2026-07-03

هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!

LBCI
منوعات
2026-07-03

بعد 8 أيام تحت الأنقاض... "معجزة" تنقذ رجلاً في فنزويلا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-13

عون: نأمل في أن يتم خلال الاجتماع المرتقب غدا في واشنطن الاتفاق على وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
2026-05-11

إيران تصف مقترحها لإنهاء الحرب مع أميركا بأنه مشروع وسخي

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-06

أدرعي: العثور على مجمّع إقامة تحت الأرض يحتوي على معدات عسكرية ووسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
2026-07-03

انخفاض بأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:24

وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

تشييع خامنئي… إيران تعرض تماسكها بعد الاغتيال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الولايات المتحدة في عيدها الـ250… قوة عالمية وانقسام داخلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

محاولة فرنسية لاستعادة دور تراجع في الشرق الأوسط... وهذه المرّة من البوابة الإقتصادية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

برميل النفط يهدأ… وهرمز لم يعد وحده في اللعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سحمر ويحمر صلة وصل بين البقاع والجنوب... لكن متقطّعة

LBCI
أخبار لبنان
13:29

جمعية أهالي ضحايا انفجار 4 آب: صوتنا سيبقى أعلى من كل محاولات الترهيب والإسكات حتى تتحقق العدالة كاملة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
05:20

طقس رطب واحتمال رذاذ او امطار خفيفة...

LBCI
أخبار لبنان
05:24

الرئيس عون هنأ الرئيس ترامب في الذكرى الـ250 للاستقلال: نقدر مساعيكم لاعادة الامن والاستقرار الى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
03:05

الجيش: تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي

LBCI
صحف اليوم
01:36

إجراءات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان تقيّد حركة «يونيفيل»

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 04-07-2026

LBCI
أمن وقضاء
09:47

خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
خبر عاجل
14:04

القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران

LBCI
خبر عاجل
14:04

القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس ترامب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More