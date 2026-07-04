اكتشاف أثري مذهل في مصر... مدينة بيزنطية مفقودة و18 مقبرة تكشف أسراراً عمرها قرون

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشافين أثريين بارزين، تمثل الأول في العثور على مدينة سكنية متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي في واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، فيما أسفر الثاني عن اكتشاف 18 مقبرة أثرية في موقع مارينا العلمين غرب الإسكندرية، في خطوة تسلط الضوء على ثراء التراث الحضاري المصري.



وأوضحت الوزارة أن المدينة البيزنطية المكتشفة تعود إلى القرن الرابع الميلادي، وتضم شبكة من الشوارع والساحات العامة، وكنيسة بازيليكية، وبرجي مراقبة، إلى جانب مبانٍ سكنية محصنة ذات جدران دفاعية سميكة.



كما عثر فريق التنقيب على أفران لصناعة الخبز، ومطابخ، وأدوات حجرية لطحن الحبوب، إضافة إلى عملات برونزية وذهبية تحمل نقوشاً وصوراً لأباطرة بيزنطيين ورومان، فضلاً عن نحو 200 قطعة فخارية منقوشة توثق معاملات تجارية ومراسلات وتفاصيل من الحياة اليومية في تلك الحقبة.



وفي موقع مارينا العلمين الأثري، كشف علماء الآثار عن 18 مقبرة جديدة، بينها 11 مقبرة منحوتة في الصخر و7 مقابر مبنية بالحجر الجيري، ليرتفع إجمالي عدد المقابر المكتشفة في الموقع إلى 48.



وشملت الاكتشافات أيضاً تابوتاً جرانيتياً بطول 2.5 متر يحتوي على بقايا هيكل عظمي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى بقايا تمثال لأبي الهول مصنوع من الجص، وقطع ذهبية وُضعت داخل أفواه بعض الموتى فيما يُعرف بـ"اللسان الذهبي"، وهو تقليد جنائزي ارتبط بالمعتقدات السائدة في تلك الفترة.



وتأتي هذه الاكتشافات في وقت تواصل فيه مصر تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية في العالم، إذ يُعد قطاع السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. وقد سجلت مصر رقماً قياسياً باستقبال 19 مليون سائح خلال العام الماضي، فيما استقبلت أكثر من 6.1 ملايين سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وفقاً للبيانات الرسمية.