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تميّز عالمي للبنان: مناخ لبنان ضمن قائمة الـ10 دول الأكثر ملاءمة للعيش

منوعات
2026-07-05 | 12:52
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تميّز عالمي للبنان: مناخ لبنان ضمن قائمة الـ10 دول الأكثر ملاءمة للعيش
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تميّز عالمي للبنان: مناخ لبنان ضمن قائمة الـ10 دول الأكثر ملاءمة للعيش

"يتميّز لبنان بطقس متوسّط معتدل"؛ جملة تلقّنها اللبنانيّ من كتب الجغرافيا وظلّ يردّدها حتّى اليوم جدّيّةً أو مزاحاً.

لكن المفاجأة أنّ هذه الميزة عادت لتترسّخ واقعاً بالأرقام في أحدث البيانات العالمية. 

فقد حلّ لبنان في المرتبة الثامنة عالمياً بين الدول ذات المناخ الأكثر ملاءمةً للعيش، وفقاً لـ "مؤشر نامبيو للمناخ" لعام 2026.

وكشف المؤشّر عن قائمة أكثر 10 دول تتميّز بأفضل مناخ لعام 2026.

وتربّعت أوروغواي في المرتبة الأولى كأفضل دولة من حيث جودة المناخ بمعدّل بلغ 98.3 نقطة، متبوعةً بكلٍّ من البرتغال في المركز الثاني ومالطا في المركز الثالث بمعدّل 97.8 نقطة لكلٍّ منهما. 

وشهدت القائمة هيمنة واضحة للدول ذات المناخ المعتدل، حيث جاءت نيوزيلندا رابعاً، تلتها جنوب إفريقيا في المرتبة الخامسة، ثمّ الأرجنتين وتشيلي في المركزَين السادس والسابع على التوالي.

ووفقاً للبيانات نجحت دولتان عربيتان في حجز مقاعدهما ضمن قائمة العشرة الأوائل عالمياً، حيث احتلّ لبنان المرتبة الثامنة عالمياً بمعدل 94.7 نقطة، في حين جاءت تونس في المرتبة العاشرة عالمياً بمعدل 94.3 نقطة، مباشرةً بعد الإكوادور التي حلت في المركز التاسع بمعدل 94.5 نقطة. 

ويعكس هذا التقدّم الملحوظ تمتّع البلدين بظروف مناخية استثنائية وجاذبة تعدّ من الأكثر ملاءمةً للعيش على مستوى العالم.

ويقيس "مؤشر نامبيو" ملاءمة الطقس على مقياس من -100 إلى +100 نقطة، بالاعتماد على عوامل كاعتدال الحرارة، وانخفاض الرطوبة، وغياب الظواهر الجوية المتطرفة، حيث تشير القيم الأعلى دائماً إلى مناخ أكثر راحة وجودة.
 

منوعات

مؤشر نامبيو للمناخ

الدول ذات المناخ الأكثر ملاءمةً للعيش

لبنان

مناخ

اعتدال

العالم.

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