قطعة صغيرة تجمع العالم على السعادة... إليكم قصة اليوم العالمي للشوكولاتة

في السابع من تموز، يفوح العالم برائحة الكاكاو الزكية، حيث يتخلّى عشّاق الشوكولاتة عن الشعور بالذنب، وينغمسون في عالم من اللذة والبهجة احتفالاً بـ"اليوم العالمي للشوكولاتة".



ويتحوّل هذا اليوم السنوي إلى مناسبة عالمية للاحتفاء بكل ما هو مصنوع من الشوكولاتة أو مغطّى بها، بدءاً من ألواح الشوكولاتة الكلاسيكية وكعك الـ"براونيز"، وصولاً إلى المشروبات الساخنة والمثلّجة والحلويات بمختلف أنواعها.



وخلف كل قطعة شوكولاتة نتناولها اليوم قصة تاريخية تمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام. فقد بدأت الحكاية مع شجرة الكاكاو الاستوائية في مناطق المكسيك وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية، حيث تشير أقدم الأدلة التاريخية إلى أن استخدام بذور الكاكاو يعود إلى نحو عام 1100 قبل الميلاد.



ولأنّ بذور الكاكاو النيئة تتميّز بمرارة شديدة، طوّر الإنسان عبر العصور عملية تصنيع دقيقة تبدأ بالتخمير لتعزيز النكهة، ثم التجفيف والتحميص، تليها إزالة القشور للحصول على حبيبات الكاكاو، التي تُطحن لاحقاً لإنتاج كتلة الكاكاو، ومنها يُستخرج سائل الشوكولاتة المستخدم في صناعة مختلف أنواعها.



وتؤكّد الإحصاءات أن الشوكولاتة ليست مجرد حلوى، بل عشق عالمي، إذ تشير التقديرات إلى أن تسعة من كل عشرة أشخاص يفضّلون الشوكولاتة، فيما يستهلكها نحو مليار شخص يومياً حول العالم.



ولا تقتصر جاذبية الشوكولاتة على مذاقها، بل تمتد إلى تأثيرها الإيجابي في الحالة النفسية، إذ تساعد على رفع مستويات هرموني "السيروتونين" و"الدوبامين"، المرتبطين بتحسين المزاج والشعور بالسعادة.



وتتميّز الشوكولاتة الداكنة بفوائد صحية عديدة، لكونها غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساهم في تحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، ودعم صحة القلب عند تناولها باعتدال.



وتتنوع أصناف الشوكولاتة لتناسب مختلف الأذواق. فهناك شوكولاتة الطهي غير المحلّاة، التي تتكوّن من جوامد الكاكاو وزبدته من دون إضافة السكر، تليها الشوكولاتة الداكنة المحلّاة، ثم شوكولاتة الحليب التي تُعد الأكثر انتشاراً بفضل إضافة الحليب إليها. أما الشوكولاتة البيضاء، فتختلف عن غيرها لاحتوائها على زبدة الكاكاو والسكر والحليب فقط، من دون جوامد الكاكاو.



ورغم أن هوية صاحب فكرة "اليوم العالمي للشوكولاتة" لا تزال غير معروفة، فإن اختيار السابع من تموز يعود إلى الاعتقاد بأنه يوافق ذكرى دخول الشوكولاتة إلى أوروبا للمرة الأولى عام 1550، بينما بدأ الاحتفال العالمي بهذه المناسبة عام 2009.



واليوم، يحتفل عشّاق الشوكولاتة بهذه المناسبة بطرق مختلفة؛ فتزدحم المقاهي والمطاعم بطلب الحلويات الفاخرة، ويتبادل الأصدقاء الوصفات المبتكرة، فيما يقرأ الأهل لأطفالهم قصصاً شهيرة مثل Charlie and the Chocolate Factory، ويوثّقون هذه اللحظات عبر منصّات التواصل الاجتماعي، لتبقى الشوكولاتة، في كل عام، مرادفاً للسعادة والبهجة.