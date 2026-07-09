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جامعة الروح القدس تجمع الأكاديميين ورواد الأعمال لرسم مستقبل تعليم إدارة الأعمال
منوعات
2026-07-09 | 05:12
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جامعة الروح القدس تجمع الأكاديميين ورواد الأعمال لرسم مستقبل تعليم إدارة الأعمال
نظّمت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالتعاون مع مركز التوجيه المهني، لقاء بعنوان: "Let's Talk Programs: Co-Creating the Future of Business Education"، بمشاركة ممثلين عن الشركات والمؤسسات الاقتصادية وأعضاء الهيئة التعليمية، بهدف تعزيز الشراكة بين الجامعة وسوق العمل وإشراك أصحاب العمل في تطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب التحولات المتسارعة في عالم الأعمال.
افتُتح اللقاء بكلمتين لكل من مدير مركز التوجيه المهني في الجامعة زهير صوما، وعميدة كلية إدارة الأعمال الدكتورة دانيال خليفة فريحة، الذين أكدوا أهمية الحوار المستمر بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المهني لضمان إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات التي يتطلبها سوق العمل الحالي والمستقبلي.
وفي كلمته، شدّد صوما على أن دور مركز التوجيه المهني يتمثل في ربط هذين العالمين، بما يضمن إعداد الطلاب ليس فقط لوظائف اليوم، بل لمهن المستقبل في ظل التحولات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جهتها، أكدت الدكتورة دانيال خليفة فريحة أن كلية إدارة الأعمال تتبنى مفهوم "Work-Ready Business School"، الذي يقوم على الدمج بين التميّز الأكاديمي والتعلّم التطبيقي من خلال المشاريع الواقعية، والتدريب العملي، والمحاكاة، والشهادات المهنية، والتعاون المستمر مع الشركات.
بعد ذلك، انطلقت جلسة العمل بعروض قدّمتها نائبة العميد للدراسات الجامعية الدكتورة فلور خليل، ونائبة العميد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة ندى سركيس، استعرضتا خلالها رؤية الكلية وتوجهاتها الاستراتيجية وبرامجها الأكاديمية ومبادراتها البحثية، إلى جانب أبرز الإنجازات التي حققتها، ومنها الحصول على تصنيف "4 Palmes of Excellence"من Eduniversal، والتقدم في مسار اعتماد AACSB، وتحقيق نسبة توظيف بلغت 90% بين خريجيها.
وتبع ذلك جلسات حوارية متخصصة جمعت ممثلين عن الشركات والمؤسسات مع رؤساء البرامج الأكاديمية وأعضاء الهيئة التعليمية، حيث جرى نقاش معمّق حول التوجهات الناشئة في سوق العمل، والمهارات المطلوبة للمستقبل، والفرص المتاحة لتحديث البرامج الدراسية وتطوير محتواها وأساليب تقديمها. وشكّلت هذه الجلسات منصة للتشاور وتبادل الخبرات بهدف ضمان مواءمة البرامج الأكاديمية مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل وتعزيز جاهزية الخريجين لمتطلبات البيئة المهنية محليًا وإقليميًا.
منوعات
الروح
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