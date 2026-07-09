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حتى نفايات زفاف تايلور سويفت تُباع... معجبون دفعوا هذه المبالغ مقابل أعقاب سجائر واختبارات إباضة
منوعات
2026-07-09 | 09:15
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حتى نفايات زفاف تايلور سويفت تُباع... معجبون دفعوا هذه المبالغ مقابل أعقاب سجائر واختبارات إباضة
دفع معجبون بالنجمة تايلور سويفت 25 دولارا مقابل الحصول على نفايات، مثل أعقاب سجائر واختبارات إباضة، جُمعت من محيط حفلة زفافها على لاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي.
وكان فنان من نيويورك جمع هذه النفايات الجمعة الماضي من الشوارع المحيطة بقاعة ماديسون سكوير غاردن، حيث أقام الثنائي حفلة باذخة حضرها مئات المشاهير.
وخلال أقلّ من 24 ساعة من طرحها للبيع، بيعت كل القطع بحلول الأربعاء، ومن بينها أغطية زجاجات مياه، وحلوى "رينغ بوب"، وشريط تحذير تابع للشرطة، وماصّات للشرب، وأدوات مائدة، فضلا عن سماعة أذن لاسلكية واحدة من نوع "إيربود".
وقال جاستن غينياك الذي يعرض هذه النفايات للبيع عبر موقعه الإلكتروني "نفايات مدينة نيويورك"، "هناك كثير من معجبي سويفت الذين يريدون مجرد قطعة مرتبطة، ولو بشكل غير مباشر، بحفلة زفافها".
وتعرض كلّ قطعة نفايات على الموقع بوصفها "منحوتة"، بحيث تحفظ داخل مكعب بلاستيكي صغير لمنع تسرب الروائح أو أيّ محتويات.
وأوضح غينياك لوكالة فرانس برس أنه حقّق 1250 دولارا من بيع 50 قطعة حتى الآن، وقد يطرح المزيد منها للبيع.
وأضاف "أحاول توثيق اللحظات الثقافية في مدينة نيويورك، وبدا لي أن هذا الحدث كان من أبرزها، لذلك أردت الاحتفاظ بكبسولة زمنية صغيرة من تلك اللحظة".
ولفت إلى أن هذه النفايات جُمعت من خارج الحواجز المحيطة بماديسون سكوير غاردن أثناء الزفاف، وليس من مكان إقامة الحفلة.
وكانت حفلة الزفاف الباذخة محط متابعة واسعة من جانب معجبي سويفت (سويفتيز) الذين تابع كثير منهم حياتها العاطفية عبر أغانيها المستوحاة من علاقاتها الشخصية.
كما توجّه بعض المعجبين إلى نيويورك على أمل إلقاء نظرة على نجمتهم المفضلة خلال المناسبة التي وصفها بعض المعلقين بأنها "زفاف ملكي".
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