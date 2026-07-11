بكلمة "مرحباً"... قصّة الفتى جوزيف تتحوّل إلى "يوم عالمي لإلقاء التحيّة"

تحيي المجتمعات والمؤسسات حول العالم اليوم العالمي لإلقاء التحية، في مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الروابط البشرية ومكافحة العزلة الاجتماعية عبر لفتة عفوية وبسيطة.وتأتي هذه المناسبة تخليداً لذكرى الفتى الأميركي جوزيف أنطوني سينوتي، وهو من ذوي الهمم الذين غيّبهم الموت عام 2018 عن عمر ناهز 15 عاماً. وقد عُرف جوزيف بشغفه الدائم بتحيّة كلّ من يمرّ به إيماناً منه بأنّ الجميع يستحقّ التقدير، لتتحوّل فلسفته الإنسانية إلى حركة عالمية انطلقت رسمياً عام 2021 بهدف نشر اللطف والأمان المجتمعي.وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع المبادرة، حيث شارك الأفراد والمؤثّرون مقاطع وتجارب تبيّن أثر الكلمة الطيبة في النفوس. كما انضمّت للحملة منظّمات صحية كبرى إلى جانب شركات عالمية دعمت الحدث عبر أنشطة تفاعلية تحث على التواصل الإيجابي داخل مقرّاتها وفروعها.ويؤكّد خبراء علم النفس أنّ إلقاء التحيةّ يساهم بشكل مباشر في تقليل مستويات التوتّر ويعزز شعور الأفراد بالانتماء، خصوصاً في العصر الرقمي الحالي الذي زاد من حدّة الانفصال الاجتماعي.وتتجسّد المشاركة في هذا اليوم من خلال المبادرة العفوية بإلقاء كلمة "مرحباً" على الأشخاص الذين نقابلهم في يومنا من جيران أو عابري سبيل، بالإضافة إلى استغلال المناسبة لتجديد الصلة مع الأصدقاء القدامى عبر رسائل الاطمئنان.ويسعى القائمون على الحملة إلى تحويل هذه السلوكيات البسيطة إلى عادات يومية تُشعر المحيطين بنا بالاهتمام والتقدير، فربّما كانت تلك التحيّة العابرة هي الشيء الوحيد الذي يضيء يوم أحدهم ويغيّر مزاجه للأفضل.