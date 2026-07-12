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اكتشاف أثري مذهل في الأقصر بمصر... العثور على مقبرة عمرها 3 آلاف عام

منوعات
2026-07-12 | 15:03
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اكتشاف أثري مذهل في الأقصر بمصر... العثور على مقبرة عمرها 3 آلاف عام
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اكتشاف أثري مذهل في الأقصر بمصر... العثور على مقبرة عمرها 3 آلاف عام

اكتشف علماء آثار مقبرة تعود لثلاثة آلاف عام قرب الأقصر في جنوب مصر، وفق ما أعلنت السلطات الأحد، في تطوّر يأمل مسؤولو السياحة أن يشكل دفعا للقطاع.

وأفادت وزارة السياحة والآثار المصرية بأنه "من خلال دراسة نقوش المقبرة تبين أنها تخص شخصا يُدعى "باسر" (Paser).

وجاء في بيان الوزارة "كشفت البعثة الأثرية الهولندية العاملة في جبانة طيبة، برئاسة الدكتورة كارينا فان دن هوفن من جامعة لايدن، عن مقبرة بمنطقة الشيخ عبد القرنة السفلى بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي بالموقع".

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي إلى أنه "من الأسلوب الفني لنقوش المقبرة فمن المرجح أنها تعود لعصر الرعامسة".

ويغطي عصر الرعامسة فترة الدولة الحديثة في عهد الأسرة التاسعة عشرة من 1314 الى 1200 قبل الميلاد والأسرة العشرين من 1200 الى 1085 قبل الميلاد، واللتين حمل خلالهما العديد من الفراعنة اسم رمسيس (ابن الاله رع).

ولفت الليثي إلى أن المقبرة المكتشفة "تقع إلى الشرق من المقبرة الطيبية رقم (45)، حيث ينفذ الفريق مشروعا بحثيا وميدانيا منذ عام 2018".

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار محمد عبد البديع إن "التخطيط المعماري للمقبرة يتوافق مع الطراز المعتاد لمقابر الأفراد في طيبة خلال عصر الدولة الحديثة، حيث تتكون من فناء خارجي، ومقصورة منحوتة في الصخر على شكل حرف (T) مقلوب، بالإضافة إلى حجرات للدفن تحت سطح الأرض".

وأوضح أن البعثة عثرت في الموقع على "عدد من العناصر المعمارية المحفوظة بحالة جيدة، من بينها مصطبة من الطوب اللبن تتوسطها فجوة مخصصة لتثبيت لوحة جنائزية (Stela)، إلى جانب سلم تحيط به منحدرات من الجانبين يؤدي إلى مدخل المقبرة".

ونقل بيان الوزارة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تأكيده أن "فريق العمل سيواصل أعمال الدراسة والتوثيق داخل المقبرة، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين دُفنوا بها وإعادة بناء سيرهم الشخصية، إلى جانب دراسة المقبرة في سياقها التاريخي والأثري، بما يسهم في تقديم فهم أعمق للعلاقة بين مقابر المنطقة والبيئة المحيطة بها، وإلقاء الضوء على التطور التاريخي والثقافي لمنطقة الشيخ عبد القرنة السفلى".

وتسعى مصر لتعزيز إيراداتها السياحية، بحيث تُستخدم الاكتشافات الأثرية البارزة لإظهار التراث الثقافي للبلاد وجذب الزوار الدوليين.

وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة إلى جانب إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

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