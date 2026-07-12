الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف أثري مذهل في الأقصر بمصر... العثور على مقبرة عمرها 3 آلاف عام
منوعات
2026-07-12 | 15:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اكتشاف أثري مذهل في الأقصر بمصر... العثور على مقبرة عمرها 3 آلاف عام
اكتشف علماء آثار مقبرة تعود لثلاثة آلاف عام قرب الأقصر في جنوب مصر، وفق ما أعلنت السلطات الأحد، في تطوّر يأمل مسؤولو السياحة أن يشكل دفعا للقطاع.
وأفادت وزارة السياحة والآثار المصرية بأنه "من خلال دراسة نقوش المقبرة تبين أنها تخص شخصا يُدعى "باسر" (Paser).
وجاء في بيان الوزارة "كشفت البعثة الأثرية الهولندية العاملة في جبانة طيبة، برئاسة الدكتورة كارينا فان دن هوفن من جامعة لايدن، عن مقبرة بمنطقة الشيخ عبد القرنة السفلى بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي بالموقع".
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي إلى أنه "من الأسلوب الفني لنقوش المقبرة فمن المرجح أنها تعود لعصر الرعامسة".
ويغطي عصر الرعامسة فترة الدولة الحديثة في عهد الأسرة التاسعة عشرة من 1314 الى 1200 قبل الميلاد والأسرة العشرين من 1200 الى 1085 قبل الميلاد، واللتين حمل خلالهما العديد من الفراعنة اسم رمسيس (ابن الاله رع).
ولفت الليثي إلى أن المقبرة المكتشفة "تقع إلى الشرق من المقبرة الطيبية رقم (45)، حيث ينفذ الفريق مشروعا بحثيا وميدانيا منذ عام 2018".
وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار محمد عبد البديع إن "التخطيط المعماري للمقبرة يتوافق مع الطراز المعتاد لمقابر الأفراد في طيبة خلال عصر الدولة الحديثة، حيث تتكون من فناء خارجي، ومقصورة منحوتة في الصخر على شكل حرف (T) مقلوب، بالإضافة إلى حجرات للدفن تحت سطح الأرض".
وأوضح أن البعثة عثرت في الموقع على "عدد من العناصر المعمارية المحفوظة بحالة جيدة، من بينها مصطبة من الطوب اللبن تتوسطها فجوة مخصصة لتثبيت لوحة جنائزية (Stela)، إلى جانب سلم تحيط به منحدرات من الجانبين يؤدي إلى مدخل المقبرة".
ونقل بيان الوزارة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تأكيده أن "فريق العمل سيواصل أعمال الدراسة والتوثيق داخل المقبرة، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين دُفنوا بها وإعادة بناء سيرهم الشخصية، إلى جانب دراسة المقبرة في سياقها التاريخي والأثري، بما يسهم في تقديم فهم أعمق للعلاقة بين مقابر المنطقة والبيئة المحيطة بها، وإلقاء الضوء على التطور التاريخي والثقافي لمنطقة الشيخ عبد القرنة السفلى".
وتسعى مصر لتعزيز إيراداتها السياحية، بحيث تُستخدم الاكتشافات الأثرية البارزة لإظهار التراث الثقافي للبلاد وجذب الزوار الدوليين.
وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة إلى جانب إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
منوعات
الأقصر
بمصر...
العثور
مقبرة
عمرها
بكلمة "مرحباً"... قصّة الفتى جوزيف تتحوّل إلى "يوم عالمي لإلقاء التحيّة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-07-04
اكتشاف أثري مذهل في مصر... مدينة بيزنطية مفقودة و18 مقبرة تكشف أسراراً عمرها قرون
منوعات
2026-07-04
اكتشاف أثري مذهل في مصر... مدينة بيزنطية مفقودة و18 مقبرة تكشف أسراراً عمرها قرون
0
علوم وتكنولوجيا
2026-06-20
اكتشافات أثرية مذهلة تحت كاتدرائية نوتردام في فرنسا… عملة رومانية عمرها 1700 عام وألغاز تحيّر العلماء
علوم وتكنولوجيا
2026-06-20
اكتشافات أثرية مذهلة تحت كاتدرائية نوتردام في فرنسا… عملة رومانية عمرها 1700 عام وألغاز تحيّر العلماء
0
منوعات
2026-04-19
حادثة صادمة... العثور على جثث 50 طفلا وستة بالغين ملقاة بمقبرة في هذا البلد
منوعات
2026-04-19
حادثة صادمة... العثور على جثث 50 طفلا وستة بالغين ملقاة بمقبرة في هذا البلد
0
علوم وتكنولوجيا
2026-05-02
اكتشاف صادم داخل مومياء مصرية… ما وجدوه كشف لغزًا تاريخيًا!
علوم وتكنولوجيا
2026-05-02
اكتشاف صادم داخل مومياء مصرية… ما وجدوه كشف لغزًا تاريخيًا!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
2026-07-11
بكلمة "مرحباً"... قصّة الفتى جوزيف تتحوّل إلى "يوم عالمي لإلقاء التحيّة"
منوعات
2026-07-11
بكلمة "مرحباً"... قصّة الفتى جوزيف تتحوّل إلى "يوم عالمي لإلقاء التحيّة"
0
منوعات
2026-07-11
بشعار "احموا اللعب، احموا الطفولة"... العالم يحتفي باليوم الدولي للّعب لتعزيز مهارات الأطفال
منوعات
2026-07-11
بشعار "احموا اللعب، احموا الطفولة"... العالم يحتفي باليوم الدولي للّعب لتعزيز مهارات الأطفال
0
منوعات
2026-07-09
حتى نفايات زفاف تايلور سويفت تُباع... معجبون دفعوا هذه المبالغ مقابل أعقاب سجائر واختبارات إباضة
منوعات
2026-07-09
حتى نفايات زفاف تايلور سويفت تُباع... معجبون دفعوا هذه المبالغ مقابل أعقاب سجائر واختبارات إباضة
0
منوعات
2026-07-09
بشرى سعيدة من الملكة رانيا… الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني
منوعات
2026-07-09
بشرى سعيدة من الملكة رانيا… الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-11
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
فنّ
2026-07-11
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
0
خبر عاجل
2026-06-17
معلومات للـLBCI: في انتظار انجاز الخارجية الاميركية لاجندة اجتماعات واشنطن المزمع عقدها بين ٢٣ و٢٥ حزيران مصادر مواكبة تؤكد ان الوفد اللبناني سينطلق بشكل اساسي من مطلب تثبيت وقف اطلاق النار
خبر عاجل
2026-06-17
معلومات للـLBCI: في انتظار انجاز الخارجية الاميركية لاجندة اجتماعات واشنطن المزمع عقدها بين ٢٣ و٢٥ حزيران مصادر مواكبة تؤكد ان الوفد اللبناني سينطلق بشكل اساسي من مطلب تثبيت وقف اطلاق النار
0
آخر الأخبار
2026-06-13
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال مع وزير خارجية الكويت جهود الوساطة بين واشنطن وطهران
آخر الأخبار
2026-06-13
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال مع وزير خارجية الكويت جهود الوساطة بين واشنطن وطهران
0
خبر عاجل
2026-06-17
ترامب: الرئيس اللبناني سيزور أميركا خلال أسبوعين
خبر عاجل
2026-06-17
ترامب: الرئيس اللبناني سيزور أميركا خلال أسبوعين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم
0
رياضة
13:50
هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس
رياضة
13:50
هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من جامعة البلمند إلى سوق العمل دفعة 2026 تبدأ رحلتها المهنية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من جامعة البلمند إلى سوق العمل دفعة 2026 تبدأ رحلتها المهنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قصة العيشية من التهجير الى الاجتياح فالاسناد... وتيريز تروي احدى فصولها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قصة العيشية من التهجير الى الاجتياح فالاسناد... وتيريز تروي احدى فصولها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رحيل الأمير حمد باني قطر الحديثة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رحيل الأمير حمد باني قطر الحديثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هرمز يشتعل… والخليج على حافة الانفجار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هرمز يشتعل… والخليج على حافة الانفجار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:37
أطلق النار من مسدّس حربيّ نحو قريبه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
05:37
أطلق النار من مسدّس حربيّ نحو قريبه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
3
اقتصاد
04:42
قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل
اقتصاد
04:42
قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل
4
خبر عاجل
02:18
وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام
خبر عاجل
02:18
وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام
5
أخبار دولية
04:04
ترامب ينعى ليندسي غراهام ويصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص"
أخبار دولية
04:04
ترامب ينعى ليندسي غراهام ويصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص"
6
أخبار دولية
23:51
وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا
أخبار دولية
23:51
وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا
7
خبر عاجل
01:06
الديوان الأميري في قطر: وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما
خبر عاجل
01:06
الديوان الأميري في قطر: وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما
8
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان مدعوّ إلى أن يختار طريق الدولة لا منطق الدويلات وطريق الحوار لا لغة السلاح
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان مدعوّ إلى أن يختار طريق الدولة لا منطق الدويلات وطريق الحوار لا لغة السلاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More