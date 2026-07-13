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بعد أن فقد صديقه بالانتحار... قرر ألا يجلس أحد وحيدًا بعد اليوم
منوعات
2026-07-13 | 10:04
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بعد أن فقد صديقه بالانتحار... قرر ألا يجلس أحد وحيدًا بعد اليوم
حوّل شاب بريطاني تجربة فقدان أعز أصدقائه بسبب الانتحار إلى مبادرة إنسانية تهدف إلى مكافحة الوحدة وتعزيز الدعم النفسي، عبر تنظيم لقاءات مفتوحة مع أشخاص لا يعرفهم في المقاهي والحانات تحت اسم "الكراسي الفارغة" (Empty Chairs).
وأطلق دين بيريمن، البالغ من العمر 30 عامًا، المبادرة بعد انتحار صديقه المقرّب روب كلانسي عن عمر 29 عامًا، حيث بدأ بالجلوس مرتديًا سترة برتقالية لافتة للنظر، داعيًا أي شخص يشعر بالوحدة أو يرغب في الحديث إلى الجلوس معه. ومنذ انطلاق المبادرة، نُظّم أكثر من ألف لقاء في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، قبل أن تمتد إلى دول أخرى مثل إسبانيا، وكولومبيا، والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا.
وقال بيريمن إنّ المبادرة وفّرت مساحة آمنة للناس للتحدث بصراحة عن مشاعرهم وهمومهم، مشيرًا إلى أنّ كثيرين عادوا للمشاركة في اللقاءات أكثر من مرة، بعدما تحولت إلى فرصة لبناء صداقات جديدة والتخفيف من الشعور بالعزلة، خاصة في المدن والبلدات الصغيرة.
وأضاف أن أكثر ما يميّز هذه اللقاءات هو رؤية الرجال يتحدثون بحرية عن مشكلاتهم في بيئة داعمة وخالية من الأحكام.
وأكد بيريمن أنّ لديه مئات اللقاءات المقررة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تصبح مبادرة "الكراسي الفارغة" إرثًا يحمل ذكرى صديقه الراحل، ورسالة تؤكد أنّ أي شخص، مهما كانت ظروفه، يستحق أن يجد من يستمع إليه وألا يواجه وحدته بمفرده.
مصدر
منوعات
مبادرة
انتحار
شاب
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