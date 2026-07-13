الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد أن فقد صديقه بالانتحار... قرر ألا يجلس أحد وحيدًا بعد اليوم

منوعات
2026-07-13 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد أن فقد صديقه بالانتحار... قرر ألا يجلس أحد وحيدًا بعد اليوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد أن فقد صديقه بالانتحار... قرر ألا يجلس أحد وحيدًا بعد اليوم

حوّل شاب بريطاني تجربة فقدان أعز أصدقائه بسبب الانتحار إلى مبادرة إنسانية تهدف إلى مكافحة الوحدة وتعزيز الدعم النفسي، عبر تنظيم لقاءات مفتوحة مع أشخاص لا يعرفهم في المقاهي والحانات تحت اسم "الكراسي الفارغة" (Empty Chairs).

وأطلق دين بيريمن، البالغ من العمر 30 عامًا، المبادرة بعد انتحار صديقه المقرّب روب كلانسي عن عمر 29 عامًا، حيث بدأ بالجلوس مرتديًا سترة برتقالية لافتة للنظر، داعيًا أي شخص يشعر بالوحدة أو يرغب في الحديث إلى الجلوس معه. ومنذ انطلاق المبادرة، نُظّم أكثر من ألف لقاء في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، قبل أن تمتد إلى دول أخرى مثل إسبانيا، وكولومبيا، والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا.

وقال بيريمن إنّ المبادرة وفّرت مساحة آمنة للناس للتحدث بصراحة عن مشاعرهم وهمومهم، مشيرًا إلى أنّ كثيرين عادوا للمشاركة في اللقاءات أكثر من مرة، بعدما تحولت إلى فرصة لبناء صداقات جديدة والتخفيف من الشعور بالعزلة، خاصة في المدن والبلدات الصغيرة.
 
وأضاف أن أكثر ما يميّز هذه اللقاءات هو رؤية الرجال يتحدثون بحرية عن مشكلاتهم في بيئة داعمة وخالية من الأحكام.

وأكد بيريمن أنّ لديه مئات اللقاءات المقررة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تصبح مبادرة "الكراسي الفارغة" إرثًا يحمل ذكرى صديقه الراحل، ورسالة تؤكد أنّ أي شخص، مهما كانت ظروفه، يستحق أن يجد من يستمع إليه وألا يواجه وحدته بمفرده.
 

منوعات

مبادرة

انتحار

شاب

صديق مقرب

مساعدة.

اكتشاف أثري مذهل في الأقصر بمصر... العثور على مقبرة عمرها 3 آلاف عام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-06

نواف سلام: لا مناطق منسية بعد الآن ولا إنماء مؤجلاً بعد اليوم بل دولة واحدة وفرص واحدة ومستقبل واحد لجميع اللبنانيين

LBCI
صحف اليوم
2026-05-20

رئيس مجلس الوزراء لـ“الأنباء الكويتية”: لن نسمح لأحد بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-24

الرئيس عون لوفد اتحاد الكتاب اللبنانيين: على اللبنانيين أن يعوا أنه ليس لدينا إلا وطن واحد وعلم واحد وهوية واحدة وما من أحد يحميهم إلا الدولة ووحدتهم أهم سلاح بيدها

LBCI
خبر عاجل
2026-05-15

رئيس الحكومة: الدولة التي نريدها لا تقوم الا بقرار وطنيّ واحد وهو قرار مؤسساتها الدستورية وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطنيّ وقانون واحد لا يعلو عليه احد ولا يبقى أحد خارجه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:03

اكتشاف أثري مذهل في الأقصر بمصر... العثور على مقبرة عمرها 3 آلاف عام

LBCI
منوعات
2026-07-11

بكلمة "مرحباً"... قصّة الفتى جوزيف تتحوّل إلى "يوم عالمي لإلقاء التحيّة"

LBCI
منوعات
2026-07-11

بشعار "احموا اللعب، احموا الطفولة"... العالم يحتفي باليوم الدولي للّعب لتعزيز مهارات الأطفال

LBCI
منوعات
2026-07-09

حتى نفايات زفاف تايلور سويفت تُباع... معجبون دفعوا هذه المبالغ مقابل أعقاب سجائر واختبارات إباضة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:50

هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس

LBCI
خبر عاجل
2026-07-11

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية

LBCI
خبر عاجل
2026-04-21

معلومات للـLBCI: الاتصالات مع الجانب الأميركي بشأن تمديد وقف إطلاق النار أظهرت مؤشرات إيجابية مع وجود ضغط أميركي باتجاه التمديد لإفساح المجال أمام المفاوضات المباشرة وتُطرح مهلة إضافية تتراوح بين 20 و40 يومًا ولكن الامر لم يُحسم حتى الآن

LBCI
حال الطقس
2026-07-06

الطقس الرطب مستمر...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:15

تشكيلة حلويات مبتكرة وسهلة: كرات تيراميسو بالقهوة وأصابع بانكيك ومربّعات بان بيردو (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

دعوات لتعزيز دور اليونيفيل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

عشية جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية… التفاصيل في روما

LBCI
أخبار دولية
05:07

إيران: نواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد" مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
03:58

صليبا للـLBCI: نحن أمام نوعين من الاحتلال والطرق الدبلوماسية هي التي يمكن استخدامها

LBCI
أخبار دولية
03:01

وزير خارجية فرنسا: العقوبات لن تُرفع عن إيران طالما لم تتخلَّ عن برنامجها النووي

LBCI
أخبار لبنان
13:55

فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم

LBCI
رياضة
13:50

هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:58

أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:38

ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

LBCI
فنّ
13:52

كارثة جوية في البهاما... مصرع 10 أشخاص بينهم أعضاء فرقة موسيقية معروفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية

LBCI
اسرار
00:06

أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦

LBCI
آخر الأخبار
05:07

معلومات الـLBCI: بتوجيهات من الرئيس جوزاف عون سيعمل الوفد اللبنانيّ في روما على أن تخلص الاجتماعات الى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها أي انسحاب الجيش الاسرائيليّ وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ وبدء اعادة الاعمار

LBCI
أخبار لبنان
02:26

مخزومي: ربط قانون العفو العام بأي قانون آخر بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام لا يشكّل مقاربة تشريعية سليمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More