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"مهارات من أجل مستقبل مشترك"... العالم يحيي اليوم العالمي لمهارات الشباب

منوعات
2026-07-15 | 04:33
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&quot;مهارات من أجل مستقبل مشترك&quot;... العالم يحيي اليوم العالمي لمهارات الشباب
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"مهارات من أجل مستقبل مشترك"... العالم يحيي اليوم العالمي لمهارات الشباب

بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يصادف 15 تموز من كل عام، يسلّط المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضوء هذا العام على أهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "مهارات من أجل مستقبل مشترك"، ليعكس الحاجة الملحّة إلى إعداد جيل قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية المتسارعة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا.

ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، والتوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، لم تعد المهارات التقنية التقليدية وحدها كافية للنجاح في سوق العمل. وبات الواقع الجديد يتطلب تزويد الشباب بحزمة متكاملة من الكفاءات، تشمل المهارات الرقمية المتقدمة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والمهارات الخضراء، إلى جانب المهارات الحياتية والاجتماعية، مثل المرونة، والتعاطف، والتواصل الفعّال، والقدرة على حل المشكلات المعقدة، وهي مهارات لا تزال التكنولوجيا عاجزة عن محاكاتها بالكامل.

ورغم تراجع معدل بطالة الشباب عالميًا إلى نحو 13 في المئة، تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى استمرار تحديات هيكلية، أبرزها التفاوت بين المناطق، إذ لا تزال الدول العربية وبعض دول شرق وجنوب شرق آسيا تسجل معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

كما يعتمد عدد كبير من الشباب في الدول منخفضة الدخل على الاقتصاد غير الرسمي والوظائف المؤقتة، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الاستثمار في الاقتصادين الأخضر والأزرق قد يوفر نحو 8.4 مليون فرصة عمل جديدة للشباب بحلول عام 2030.

ويبرز التعليم والتدريب التقني والمهني بوصفهما من أهم الأدوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف. ويسهم هذا النوع من التعليم في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، كما يساعد على دمج الفئات الأكثر هشاشة والشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل ضمن الدورة الاقتصادية.

ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في مهارات الشباب، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز قدرة المجتمعات على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم العمل.
 

منوعات

مهارات

اليوم العالمي لمهارات الشباب

عمل

تعليم

وظائف

تدريب.

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