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الأمير هاري يكشف عن "وظيفته" بعد مغادرة القصر الملكي
منوعات
2026-07-15 | 08:50
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الأمير هاري يكشف عن "وظيفته" بعد مغادرة القصر الملكي
كشف الأمير هاري أن مهمته الأساسية منذ ابتعاده عن الحياة الملكية أصبحت تربية طفليه، مؤكدًا، خلال ظهوره في إحدى حلقات البودكاست، أن دوره كأب يشغل الحيز الأكبر من حياته اليومية، إلى جانب مواصلة دعمه لمبادرة ألعاب إنفيكتوس التي أسسها للمحاربين القدامى.
وخلال المقابلة، قدّم هاري نفسه بصفته دوق ساسكس، واصفًا نفسه بأنه "أب متفرغ" ومحارب سابق في الجيش البريطاني. كما تحدث بروح مرحة عن تساقط شعره، وكشف أن برنامجه التلفزيوني المفضل هو برنامج الواقع Love Island، ما أضفى طابعًا شخصيًا وعفويًا على الحوار.
وفي جانب أكثر جدية، شدد الأمير هاري على أهمية ممارسة الرياضة في مواجهة الضغوط النفسية والتعافي من الصدمات، معتبرًا أن النشاط البدني كان من أبرز الوسائل التي ساعدته على تجاوز أصعب المراحل في حياته.
وتأتي تصريحات هاري بعد سنوات من تخليه وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية عام 2020، وانتقالهما إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث يواصلان تربية طفليهما والانخراط في عدد من المبادرات الإنسانية والخيرية.
المصدر
منوعات
الامير هاري
بريطانيا
العائلة الملكية
الامير ويليام
الاميرة كيت.
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