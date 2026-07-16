دب يداهم مطبخ منزل في اليابان... وموجة هجمات تثير القلق

أبلغت عائلة في شمال اليابان الشرطة بالعثور على دب في مطبخها، وفق ما أفاد مسؤول محلي الأربعاء، وسط تزايد القلق بشأن هذه الحيوانات إثر ارتفاع حاد في الهجمات المميتة المنسوبة إليها.



وقتلت الدببة ما لا يقل عن خمسة أشخاص في اليابان منذ الأول من نيسان، جميعهم في منطقة توهوكو في شمال البلاد، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 13 هجوما أوقع إصابات في مختلف أنحاء البلاد خلال السنة المالية الماضية، بحسب وزارة البيئة.



وتلقت الشرطة في منطقة إيوات الشمالية التابعة لتوهوكو، بلاغا مساء الاثنين من عائلة تفيد بدخول دب إلى منزلها.



وقال مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن الدب "فتح الثلاجة وبعثر محتوياتها في مكان قريب".



وأشار المسؤول إلى أن آثار الأقدام تدل على أن الدب "خرج من باب خلفي مجاور للمطبخ، كما فتش في سلة المهملات بحثا عن بقايا الطعام".



ووقعت الحادث في مدينة شيزوكويشي، حيث أبلغت أربع أسر أخرى على الأقل عن دخول دببة إلى منازلها منذ الخامس من تموز، بحسب المسؤول في الشرطة.



شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات رصد الدببة بعد خروجها من سباتها الشتوي، وتزايدت أعدادها التي تتجول في المدن والبلدات.



في حزيران، احتاج العشرات من رجال الشرطة والصيادين ومسؤولي المدينة أربعة أيام للقبض على دب كان يتجول في أوتسونوميا بشمال طوكيو، ما اضطر السلطات إلى إغلاق المدارس على نطاق واسع.



قبل ذلك، هاجم دب آخر وُصف بأنه "شديد الذكاء" بعد أن شرّع نافذة وفتح صنبورا، أربعة أشخاص في مصنعين في فوكوشيما، وظل طليقا لأيام.



يعزو العلماء هذا الارتفاع الحاد في الحوادث إلى ازدياد أعداد الدببة، وتناقص عدد السكان في المناطق الريفية، وعوامل أخرى تشمل تفاوت توافر الغذاء المعتاد للدببة.