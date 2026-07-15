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بعد أشهر من الاختفاء… أكبر قرش أبيض في الأطلسي يعود إلى الظهور
منوعات
2026-07-15 | 09:07
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بعد أشهر من الاختفاء… أكبر قرش أبيض في الأطلسي يعود إلى الظهور
عاد أكبر قرش أبيض كبير جرى توثيقه في المحيط الأطلسي إلى الظهور بعد أشهر من اختفائه عن أجهزة التتبع، ما أثار اهتمام العلماء الذين يعتقدون أنه قد يكون في طريقه إلى سواحل كيب كود الأميركية أو شرق كندا، وهي مناطق يقصدها خلال موسم الصيف بحثًا عن الغذاء.
ويبلغ طول القرش، الذي أطلق عليه اسم "كونتندر"، نحو 4.3 أمتار ويزن قرابة 770 كيلوغرامًا. وكان فريق الأبحاث OCEARCH قد زوّده بجهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في يناير 2025 قبالة سواحل ولايتي جورجيا وفلوريدا، قبل أن يختفي عن الرصد منذ نيسان الماضي بعد غوصه في أعماق المحيط.
وأعلن الباحثون أنّهم تلقوا في السابع من تموز إشارة ضعيفة من جهاز التتبع، وهي غير كافية لتحديد الموقع الدقيق للقرش، إذ لا يرسل الجهاز بيانات كاملة إلا عندما يظهر الزعنف فوق سطح الماء لفترة كافية. وكان آخر موقع مؤكد له في نيسان قبالة سواحل ولاية كارولاينا الشمالية.
ويؤكد العلماء أنّ أسماك القرش البيضاء الكبيرة في غرب المحيط الأطلسي تهاجر عادة شمالًا خلال الصيف وبداية الخريف نحو كيب كود أو شرق كندا، حيث تتوافر درجات حرارة مناسبة وكميات وفيرة من الفقمات والأسماك الكبيرة، ما يجعل هذه المناطق وجهة موسمية معتادة لهذا المفترس البحري.
المصدر
منوعات
قرش
قرش ابيض
قرش نادر
المحيط الاطلسي
بحر
صيف.
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