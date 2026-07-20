دراسة: "المساومة" سلاح الرجال لرفع الأجور... والنساء يفضّلن الاستقالة

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "روكوول برلين"، ونُشرت اليوم الأحد، عن بُعد جديد يساهم في تكريس فجوة الأجور بين الجنسين.



وتبيّن أنّ الرجال أكثر قدرةً واستعداداً لاستغلال عروض العمل الخارجية كأداة ضغط للتفاوض على رواتب أعلى في وظائفهم الحالية مقارنةً بالنساء.



ووفقاً للدراسة التي اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، فإنّ عمليات إعادة التفاوض التي تجري خلف الكواليس مسؤولة عن نحو نصف الفجوة القائمة في الأجور بين الموظفين والموظفات.



وتأتي هذه النتائج لتسلّط الضوء على قصور آليات الإفصاح المالي. فعلى الرغم من دخول توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور حيّز التنفيذ في حزيران الماضي، بهدف كشف الفروق المالية داخل المؤسسات، تؤكد الدراسة أنّ الشفافية وحدها لن تنهي الأزمة. إذ يكسب الرجال، في المتوسط، 8 في المئة أكثر من زميلاتهم النساء اللواتي يشغلن الوظيفة نفسها ويمارسن المهنة نفسها داخل بيئة العمل ذاتها.



ورصد الباحثون اختلافاً جوهرياً في سلوك الجنسين عند تلقّي عروض عمل بديلة، إذ ينجح الرجال في تحويل العروض الخارجية إلى زيادات مالية مجزية في وظائفهم الحالية، من دون الحاجة إلى المغادرة فعلياً.



أما النساء، فيملن إلى تغيير جهة العمل والانتقال إلى شركة أخرى بدلاً من الدخول في مفاوضات بشأن الرواتب، ما يحرمهن من مكاسب مالية مماثلة في وظائفهن الحالية، رغم تساويهن مع الرجال في احتمالية تلقّي عروض عمل وتغيير الشركات.



واستندت هذه الدراسة المعمّقة إلى تحليل بيانات موظفين تلقّوا معلومات موثوقة عن فرص عمل خارجية عبر شبكاتهم العائلية، من خلال الآباء أو الأشقاء العاملين في شركات أخرى.