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من دون منع أو هلع... 5 طرق تساعد أطفالكم على الابتعاد عن الشاشة

منوعات
2026-07-21 | 05:05
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من دون منع أو هلع... 5 طرق تساعد أطفالكم على الابتعاد عن الشاشة
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من دون منع أو هلع... 5 طرق تساعد أطفالكم على الابتعاد عن الشاشة

مع تزايد المخاوف من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، تتّجه الحكومة البريطانية إلى فرض قيود ليلية على استخدام المنصات لمن هم في سنّ 16 و17 عاماً، بحيث تصبح تطبيقات مثل "إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" غير متاحة تلقائياً خلال ساعات الحظر، مع إمكانية إلغاء هذه القيود. كما تتضمّن الخطط تعطيل بعض الخصائص التي قد تشجّع على الاستخدام المفرط، مثل التشغيل التلقائي للفيديوهات والتمرير اللانهائي، بهدف تحسين التركيز والنوم والحياة الأسرية.

وينصح خبراء التربية وعلم النفس بالبدء بخطوات بسيطة وواقعية، بدلاً من محاولة منع استخدام الأجهزة بشكل كامل. ومن المفيد تخصيص مكان ثابت في المنزل لوضع الهواتف والأجهزة وشحنها، إلى جانب إشراك المراهقين في وضع قواعد لاستخدام الشاشات، وفهم الضغوط الاجتماعية التي تجعلهم متمسّكين بوسائل التواصل. كما أنّ بناء علاقة قوية مع الأبناء والاهتمام بالمحتوى الذي يتابعونه يمكن أن يعزّزا التعاون ويجعلا تنظيم وقت الشاشة أكثر سهولة.

كذلك، يمكن تحويل وقت استخدام الأجهزة إلى فرصة للتعلّم، من خلال مناقشة كيفية عمل منصات التواصل والطرق التي تستخدمها لدفع المستخدمين إلى قضاء وقت أطول عليها، فضلاً عن تشجيع الأطفال على التفكير النقدي في المحتوى الذي يشاهدونه والتحقّق من مدى صحّته.

ويشدّد الخبراء أيضاً على أهمية أن يكون الأهل قدوة في طريقة استخدام الهواتف، مع تشجيع الأطفال على تقبّل لحظات الملل والابتعاد عن الشاشة، إذ قد تساهم هذه المساحات في تعزيز التفكير والإبداع والخيال.

وفي المقابل، يحذّر مختصون من الوقوع في حالة من "الهلع الأخلاقي" تجاه وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكّدين أنّ تأثيرها في الأطفال والمراهقين ليس سلبياً بالضرورة في جميع الحالات. فدماغ الطفل والمراهق يتمتّع بمرونة عصبية تساعده على التكيّف والتعلّم، كما يمكن للاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا أن يدعم الإبداع والاستكشاف والتعلّم، ما يجعل الهدف الأساسي تحقيق التوازن وتنظيم الاستخدام بدلاً من المنع الكامل.

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