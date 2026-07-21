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أرباح على وقع الكوارث... المراهنة على حرائق الغابات تثير مخاوف خطيرة

منوعات
2026-07-21 | 05:59
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أرباح على وقع الكوارث... المراهنة على حرائق الغابات تثير مخاوف خطيرة
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أرباح على وقع الكوارث... المراهنة على حرائق الغابات تثير مخاوف خطيرة

مع اشتداد حرائق الغابات في لوس أنجلوس خلال كانون الثاني 2025، بدأ مستخدمون لمنصات أسواق التنبؤ، من بينها "Polymarket"، بالمراهنة على تطورات الحرائق، بدءاً من المساحات التي ستلتهمها النيران، وصولاً إلى المناطق التي ستبلغها وموعد السيطرة عليها. وأثارت هذه الممارسات مخاوف الخبراء، خصوصاً أنّ حرائق الغابات تختلف عن الزلازل والأعاصير من حيث إمكانية تسبّب البشر مباشرةً في اندلاعها أو التأثير في مسارها.

ويرى مختصون أنّ هذه الأسواق قد تخلق حوافز خطيرة لإشعال الحرائق أو إطالة أمدها، كما قد تدفع البعض إلى التعامل مع الكوارث وكأنها لعبة، بدلاً من إدراك حجم المعاناة والخسائر التي تسبّبها. ويحذّر خبراء من احتمال محاولة شخص ما التأثير في حريق قائم بهدف تحقيق مكاسب مالية، فيما تشير دراسات وتجارب سابقة إلى وجود صلات مقلقة بين بعض حالات المقامرة القهرية وإشعال الحرائق.

وتفاقمت المخاوف بعد حادثة في مطار شارل ديغول في باريس، حيث سجّلت أجهزة استشعار ارتفاعاً مفاجئاً وغير معتاد في درجات الحرارة، في وقت كانت فيه البيانات تُستخدم في تداولات على المنصة، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى تقديم شكوى لدى الشرطة.

في المقابل، تدافع "Polymarket" عن نشاطها، معتبرةً أنّ أسواق التنبؤ يمكن أن توفّر مصدراً للمعلومات خلال الكوارث، وأنّ طبيعة منصتها القائمة على تقنية "البلوك تشين" تساعد في رصد أي نشاط غير قانوني. ويرى بعض الخبراء أنّ أسواق التنبؤ قد تكون مفيدة في توقّع المخاطر المناخية إذا خضعت لضوابط صارمة، إلا أنّ جهات مختصة بحرائق الغابات في الولايات المتحدة تؤكد أنّها لا تعتمد على هذه الأسواق أو المراهنات في نماذج التنبؤ بانتشار النيران.

وتثير هذه الممارسات أيضاً تساؤلات أخلاقية، إذ يرى مختصون أنّ المراهنة على احتمال وفاة أشخاص أو تعرّضهم للأذى قد تقلّل من قيمة الحياة البشرية وتُطبّع التعامل مع الكوارث بوصفها فرصاً لتحقيق الأرباح.

ومع ازدهار هذا القطاع واستمرار المراهنات المرتبطة بالكوارث المناخية، تتزايد الدعوات إلى وضع ضوابط تحدّ من إساءة استخدام هذه المنصات، خصوصاً في ظلّ المخاوف من استغلال معاناة المتضرّرين وتحويل الخوف من الحرائق إلى وسيلة لتحقيق المكاسب المالية.

المصدر

منوعات

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