"رجل يفي بكلمته"... أداة للذكاء الاصطناعي تؤكد أنّ خطب البابا ليو الرابع عشر من إنتاج بشري

حصلت مجموعة من خطب وكتابات البابا ليو الرابع عشر على شهادة تؤكد أنّها من إنتاج بشري، وذلك بعد أقل من شهرين على تحذيره من أنّ الذكاء الاصطناعي يمثّل أحد أبرز التحديات التي تواجه البشرية. وجاءت عملية التحقّق من قِبل شركة أسترالية متخصّصة في كشف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، يقودها كبير العلماء الأسترالي السابق الدكتور آلان فينكل، بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية الأسترالية وكرادلة في الفاتيكان.



وأجرت شركة "Proudly Human" مراجعة لمجموعة من كتابات البابا وخطبه التي نُشرت في كتاب بعنوان "خرائط الأمل" في أيار، بالتزامن مع صدور أول رسالة بابوية عامة لليو الرابع عشر، حذّر فيها من مخاطر الذكاء الاصطناعي ومن تركّز قوته في أيدي عدد محدود من الأشخاص. ودعا البابا إلى منع التكنولوجيا من "الهيمنة على البشرية"، مؤكداً ضرورة أن تبقى في خدمة الإنسان ومتاحة للجميع، مع فتح المجال أمام النقاش بشأنها.



وقال فينكل إنّ الشركة كانت واثقة إلى حدّ كبير من أنّ خطب البابا كتبها بشر، وتمكّنت خلال يوم واحد من اعتماد المجموعة باعتبارها محتوى بشرياً. وتعتمد الشركة على مجموعة من أدوات كشف الذكاء الاصطناعي التي تحلّل أساليب الكتابة والقواعد اللغوية، إلى جانب خوارزمية خاصة تجمع نتائج عدّة أدوات لتعزيز دقّة التقييم.



ويرى فينكل أنّ من حق الناس معرفة ما إذا كان المحتوى الذي يقرأونه من إنتاج البشر أم الذكاء الاصطناعي، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالشخصيات الدينية، مشدداً على أهمية التواصل الإنساني وتبادل الأفكار والإبداع.



من جهته، اعتبر رئيس الجامعة الكاثوليكية الأسترالية، البروفيسور زلاتو سكربيس، أنّ منح الأعمال شهادة تؤكد أنّها نتاج للتأمل والحُكم البشري بات أمراً مهماً، في ظل الانتشار المتسارع للمحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي.