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أقوى 10 جوازات سفر لعام 2026: دولة عربيّة في الصدارة وتراجع صادم لأكبر الدول!

منوعات
2026-07-24 | 06:41
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أقوى 10 جوازات سفر لعام 2026: دولة عربيّة في الصدارة وتراجع صادم لأكبر الدول!
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أقوى 10 جوازات سفر لعام 2026: دولة عربيّة في الصدارة وتراجع صادم لأكبر الدول!

كشف تقرير الذكرى العشرين لمؤشّر "هينلي لجوازات السفر" لعام 2026 عن تحوّلات جذريّة في خريطة حريّة التنقّل العالمية خلال العقدَين الماضيَين، تمثّلت في تراجع ملحوظ لنفوذ جواز السفر الأميركي مقابل صعود تاريخي لدولة الإمارات وتصدّر سنغافورة للقائمة. 

وتربّعت سنغافورة على المركز الأول عالمياً بتوفير الدخول لـ 192 وجهة دون تأشيرة.

كما حقّقت الإمارات أكبر قفزة في تاريخ المؤشّر بزيادة 153 وجهة جديدة، لتصعد إلى المركز الثاني عالميّاً بـ 188 وجهة بالتساوي مع اليابان وكوريا الجنوبية، لتكتب بذلك إنجازاً عربيّاً استثنائيّاً لكونها الدولة العربية الوحيدة المتصدّرة. وبحسب مؤشر "باسبورت إندكس"، التابع لمؤسسة أرتون كابيتال والذي يعتمد منهجيّة مختلفة، تتصدّر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً لعام 2026 برصيد 182 وجهة.

أمّا الجواز الأميركيّ، فقد هبط من القمّة عام 2006 إلى المركز العاشر حالياً، خاسراً إمكانيّة الدخول إلى 36 دولة بسبب آليّة الشراكة في المراكز، ليصبح عدد الوجهات التي يؤهّل لها 180 دولة فقط. كما تراجعت المملكة المتّحدة من المركز الثالث إلى السادس وصولاً إلى 184 وجهة.

واللافت هو السيطرة الأوروبيّة على معظم المراكز الأولى، حيث جاءت السويد ثالثاً بـ187 وجهة، بينما تشاركت 11 دولة أوروبية، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، المركز الرابع بعدد 186 وجهة.

وأظهر التقرير فجوة شاسعة في حرّيّة التنقّل بين سنغافورة المتصدّرة بـ192 وجهة وأفغانستان المدرجة في القاع بـ22 وجهة فقط. كما بيّن أنّ قوة الجواز تعكس النفوذ الجيوسياسي للدول وترتبط غالباً بالسلام، باستثناء أميركا التي حافظت على قوّة جوازها رغم تدنّي تصنيفها في مؤشّر السلام، مستفيدةً من ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي.

وقد أتت القائمة الكاملة لأقوى 10 جوازات سفر عالميّاً، بحسب مؤشّر هينلي 2026، على الشكل التالي:

1- سنغافورة (192 وجهة)

2- الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية (188 وجهة)

3- السويد (187 وجهة)

4- بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، إسبانيا (186 وجهة)

5- النمسا، اليونان، مالطا، البرتغال، سويسرا (185 وجهة)

6- المجر، بولندا، المملكة المتحدة (184 وجهة)

7- أستراليا، كندا، التشيك، لاتفيا، ماليزيا، نيوزيلندا، سلوفاكيا، سلوفينيا (183 وجهة)

8- كرواتيا، إستونيا (182 وجهة)

9- ليختنشتاين، ليتوانيا (181 وجهة)

10- آيسلندا، الولايات المتحدة (180 وجهة)
 

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