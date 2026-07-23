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كان قد طلب يدها للزواج قبل ساعات... شرطي أميركي يفارق الحياة بعد إنقاذ خطيبته!
منوعات
2026-07-23 | 10:08
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كان قد طلب يدها للزواج قبل ساعات... شرطي أميركي يفارق الحياة بعد إنقاذ خطيبته!
لقي الشرطي الأميركي فريد مارش، البالغ 24 عامًا، مصرعه غرقًا في ولاية ميزوري، بعد أن قفز إلى نهر "إلك" لإنقاذ خطيبته التي كانت تكافح للعودة إلى القارب وسط تيار قوي، وذلك بعد ساعات قليلة من تقدمه لطلب يدها للزواج.
وأفادت دورية الطرق السريعة في ميزوري بأن مارش، الذي كان يعمل في شرطة مدينة روجرز بولاية أركنساس، دخل المياه لمساعدة سبّاحة أخرى قبل أن يختفي تحت سطح النهر، ليُعثر على جثمانه في اليوم التالي.
وكان مارش وخطيبته هايلي، اللذان ارتبطا لمدة ثلاثة أعوام، في رحلة تجديف برفقة زوجين آخرين بالقرب من مدينة نويل، عندما دخلت هايلي المياه وبدأت تواجه صعوبة بسبب التيار. وقفز مارش وزميل له في الشرطة لمساعدتها، وتمكنا من إيصالها إلى مكان آمن، إلا أن مارش أصيب بالإرهاق وفقد قدرته على مقاومة التيار، قبل أن يغرق ويفارق الحياة.
وقالت والدة هايلي إنّ مارش "رأى حب حياته في خطر، فقرر أن يساعدها"، مؤكدة أنه كان شابًا محبًا ومجتهدًا، يستمد قوته من إيمانه المسيحي، ولم يتردد يومًا في مساعدة الآخرين. وأضافت: "لقد ضحّى بحياته وهو يساعد شخصًا آخر". وأشارت إلى أنّ علاقتها به كانت قوية، وكانت تناديه "ابني" رغم أنه لم يصبح زوج ابنتها رسميًا.
ودعت والدة هايلي إلى تخليد ذكرى مارش من خلال التحلي باللطف ومساعدة الآخرين، قائلة: "لنقم بشيء تكريمًا لفريد… كونه طيبًا مع الآخرين. عندما كان فريد يحب، كان يحب بكل ما لديه، وكان يحب بصدق".
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