الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد إدراجها تحت الخطر… تعرّفوا إلى أسرار قلاع جبل عامل الخمس

منوعات
2026-07-25 | 05:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد إدراجها تحت الخطر… تعرّفوا إلى أسرار قلاع جبل عامل الخمس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد إدراجها تحت الخطر… تعرّفوا إلى أسرار قلاع جبل عامل الخمس

في خطوة لحماية التراث الإنساني، أدرجت "اليونيسكو" قلاع جبل عامل الخمس ضمن قائمة التراث المهدد بالخطر. 

وتقف هذه الحصون الممتدة عبر تلال جنوب لبنان كشاهد حي على قرون من السيطرة الاستراتيجية والتطور المعماري. فقد بُنيت أساساً في الحقبة الصليبية ثم طُوّرت على أيدي الأيوبيين والمماليك لتجسّد تبادل تقنيات الدفاع.

فما هي أبرز معالم القلاع الخمس ومميزاتها؟

- قلعة الشقيف: بُنيت عام 1137م وتطلّ على وادي الليطاني. شهدت خدعة "رينو دي شاتيون" الذي ادّعى تعاطفه مع المسلمين عام 1189م لكسب الوقت أمام حصار صلاح الدين، كما زارها لورنس العرب عام 1909م معجباً بعبقرية تصميمها. 

- قلعة تبنين: هي معقل صليبي أنشئ عام 1106م على طبقات أثرية تعود للعصر البرونزي. ترتبط بسلالة "آل تورون"، وشهدت حفر أنفاق صخرية دفاعية خلال حصار عام 1197م لحماية خطوط الإمداد نحو صور.

- قلعة شقرا: حصن صليبي أُعيد استخدامه مملوكياً وعثمانياً لحماية المدرجات الزراعية. وترتبط الروايات الأثرية بقاعاتها السفلى التي تحوّلت لمركز إدارة وتأمين المحاصيل ضد الغزوات. 

- قلعة ديركيفا / مارون: سُمّيت باسم القائد الصليبي "ميرون" الذي جدد بناءها، وتعاقبت عليها ثلاث حقبات هي الفينيقية في أنقاض أسفلها، والصليبية في طابقها الأرضي، ثم الحديثة في طابقها العلوي. يحوط القلعة سور منيع معزز بسبعة أبراج مستديرة ضمّت مهاجع للحراس وأقبية تُستخدم كسجون.

- قلعة شمع: حصن يعود للعصر الروماني وعُزز صليبياً وعثمانياً. تجمع بين البعد العسكري والروحي لاحتوائها على مقام "النبي شمعون الصفا" أي بطرس الرسول، لتغدو رمزاً للتعايش الديني والتاريخي.
 
 

منوعات

قلاع جبل عامل

يونيسكو

تراث مهدد

معالم سياحية لبنان

قلعة الشقيف

قلعة شقرا

قلعة مارون

قلعة تبنين

قلعة شمعة.

بسبب قطعة مارشميلو... أمّ تحترق أمام طفلَيها: كيف تحوّلت سهرة عائليّة إلى مأساة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-24

الثقافة: إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر

LBCI
أخبار لبنان
13:48

سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-07

نتنياهو: قوّاتنا عثرت على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض لحزب الله في قلعة الشقيف

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-02

نقابة المستشفيات تستنكر استهداف محيط مستشفى جبل عامل وتدعو لحماية القطاع الصحي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-07-24

بسبب قطعة مارشميلو... أمّ تحترق أمام طفلَيها: كيف تحوّلت سهرة عائليّة إلى مأساة؟

LBCI
منوعات
2026-07-24

بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن

LBCI
منوعات
2026-07-24

ربحت دعوى ضد شركتها... والسبب إجبارها على تشغيل الكاميرا خلال اجتماع!

LBCI
منوعات
2026-07-24

أقوى 10 جوازات سفر لعام 2026: دولة عربيّة في الصدارة وتراجع صادم لأكبر الدول!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:24

العبسي يلتقي البطريرك نونا ويستقبل مرقص وزوارا

LBCI
أخبار دولية
06:33

وزير التربية الهندي يعلن استقالته على وقع التظاهرات الطلابية

LBCI
أخبار لبنان
06:38

الرئيس جوزاف عون: نضال البطريرك الحويك لم يكن نضال طائفة بل نضال وطن

LBCI
آخر الأخبار
06:45

إعلام سوريّ رسميّ: 19 قتيلًا على الأقل بحادث اصطدام حافلتين في سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

أهالي زوطر الغربية يتوافدون اليها... هكذا تبدو الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

التحضيرات لمراسم تطويب البطريرك الياس الحويك بدأت منذ الصباح... هكذا يبدو المشهد في الديمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟

LBCI
أمن وقضاء
13:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر

LBCI
أخبار دولية
13:18

مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 25-7-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟

LBCI
أخبار لبنان
13:48

سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي

LBCI
فنّ
06:51

بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
13:14

عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More