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بعد إدراجها تحت الخطر… تعرّفوا إلى أسرار قلاع جبل عامل الخمس
منوعات
2026-07-25 | 05:05
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بعد إدراجها تحت الخطر… تعرّفوا إلى أسرار قلاع جبل عامل الخمس
في خطوة لحماية التراث الإنساني، أدرجت "اليونيسكو"
قلاع جبل عامل الخمس
ضمن قائمة التراث المهدد بالخطر.
وتقف هذه الحصون الممتدة عبر تلال جنوب لبنان كشاهد حي على قرون من السيطرة الاستراتيجية والتطور المعماري. فقد بُنيت أساساً في الحقبة الصليبية ثم طُوّرت على أيدي الأيوبيين والمماليك لتجسّد تبادل تقنيات الدفاع.
فما هي أبرز معالم القلاع الخمس ومميزاتها؟
- قلعة الشقيف: بُنيت عام 1137م وتطلّ على وادي الليطاني. شهدت خدعة "رينو دي شاتيون" الذي ادّعى تعاطفه مع المسلمين عام 1189م لكسب الوقت أمام حصار صلاح الدين، كما زارها لورنس العرب عام 1909م معجباً بعبقرية تصميمها.
- قلعة تبنين: هي معقل صليبي أنشئ عام 1106م على طبقات أثرية تعود للعصر البرونزي. ترتبط بسلالة "آل تورون"، وشهدت حفر أنفاق صخرية دفاعية خلال حصار عام 1197م لحماية خطوط الإمداد نحو صور.
- قلعة شقرا: حصن صليبي أُعيد استخدامه مملوكياً وعثمانياً لحماية المدرجات الزراعية. وترتبط الروايات الأثرية بقاعاتها السفلى التي تحوّلت لمركز إدارة وتأمين المحاصيل ضد الغزوات.
- قلعة ديركيفا / مارون: سُمّيت باسم القائد الصليبي "ميرون" الذي جدد بناءها، وتعاقبت عليها ثلاث حقبات هي الفينيقية في أنقاض أسفلها، والصليبية في طابقها الأرضي، ثم الحديثة في طابقها العلوي. يحوط القلعة سور منيع معزز بسبعة أبراج مستديرة ضمّت مهاجع للحراس وأقبية تُستخدم كسجون.
- قلعة شمع: حصن يعود للعصر الروماني وعُزز صليبياً وعثمانياً. تجمع بين البعد العسكري والروحي لاحتوائها على مقام "النبي شمعون الصفا" أي بطرس الرسول، لتغدو رمزاً للتعايش الديني والتاريخي.
المصدر
منوعات
قلاع جبل عامل
يونيسكو
تراث مهدد
معالم سياحية لبنان
قلعة الشقيف
قلعة شقرا
قلعة مارون
قلعة تبنين
قلعة شمعة.
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