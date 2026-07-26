ترامب يعلن عن "شرف كبير"... طريق في المغرب بطول أكثر من ألف كيلومتر يحمل اسمه

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إلى أنّ المغرب يعتزم إطلاق اسمه على طريق يمتد لمسافة نحو 655 ميلاً، معرباً عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وواصفاً الخطوة بأنّها "شرف كبير". وجاء ذلك في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أرفقه بمقطع فيديو للإعلان عن الطريق، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن قرار التسمية.وبحسب الفيديو الذي نشره ترامب، سيمتدّ "طريق الرئيس دونالد ج. ترامب" لمسافة 1055 كيلومتراً على طول الساحل المغربي، رابطاً بين مدينة تزنيت ومدينتي العيون والداخلة في الصحراء الغربية المتنازع عليها والخاضعة لسيطرة المغرب. وشكر ترامب الملك محمد السادس، معرباً عن أمله في أن يتمكّن "يوماً ما، وفي أقرب وقت ممكن" من السفر على طول الطريق بالكامل.ويأتي الإعلان في ظل دعم ترامب لموقف المغرب بشأن الصحراء الغربية، إذ سبق أن اعترفت الولايات المتحدة، خلال ولايته الأولى، بسيادة المغرب على الإقليم، فيما واصلت إدارته في ولايته الثانية دعم الموقف المغربي. في المقابل، ترفض جبهة البوليساريو هذا الموقف وتطالب باستقلال الإقليم. ولم يصدر البيت الأبيض، حتى الآن، تعليق رسمي بشأن الإعلان.ومنذ عودته إلى الرئاسة عام 2025، ارتبط اسم ترامب بعدد من المقترحات الرامية إلى إطلاق اسمه على مشاريع ومواقع ومؤسسات، من بينها إعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي باسم "مطار الرئيس دونالد ج. ترامب الدولي". كما طُرحت أفكار لإطلاق اسمه على مطار دالاس الدولي في واشنطن ومحطة بن في نيويورك، من دون أن تتحوّل إلى قرارات رسمية.ويأتي الطريق المغربي المقترح في منطقة تشهد نزاعاً مستمراً منذ عقود، فيما تعمل الرباط على تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية في المنطقة، من بينها ميناء للمياه العميقة في الداخلة بتكلفة تقارب مليار دولار.