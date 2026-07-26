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من قلب الأساطير اليونانية إلى قائمة اليونسكو... إنجاز تاريخي لجبل أوليمبوس

منوعات
2026-07-26 | 15:57
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من قلب الأساطير اليونانية إلى قائمة اليونسكو... إنجاز تاريخي لجبل أوليمبوس
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من قلب الأساطير اليونانية إلى قائمة اليونسكو... إنجاز تاريخي لجبل أوليمبوس

بعد انتظار دام 12 عاماً، أُدرج جبل أوليمبوس، الموطن الأسطوري للآلهة اليونانية القديمة، رسمياً على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، تقديراً لقيمته الثقافية والطبيعية. وانضم الجبل، الأعلى في اليونان بارتفاع يبلغ 2918 متراً، إلى مواقع جديدة أخرى، بينها شواطئ إنزال قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية في نورماندي، والعاصمتان اليابانيتان القديمتان أسوكا وفوجيوارا.

وكان جبل أوليمبوس مدرجاً على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي منذ عام 2014، وقد استُقبل قرار إدراجه بفرحة واسعة في اليونان. ويُعدّ الجبل، الذي ارتبط في الأساطير اليونانية بكونه مقرّ زيوس والآلهة الأولمبية الاثني عشر، موقعاً يتمتّع بتنوّع بيولوجي استثنائي، وسط آمال بأن يسهم التصنيف الجديد في تعزيز حمايته والحفاظ على بيئته للأجيال المقبلة.

وشملت القائمة أيضاً شواطئ نورماندي الخمسة: أوماها ويوتا وسورد وغولد وجونو، التي نزلت فيها قوات الحلفاء في 6 حزيران 1944 خلال أكبر عملية إنزال برمائي في التاريخ، إضافةً إلى جرف بوانت دو هوك. وأسهمت العملية، التي قُتل خلالها نحو 4 آلاف جندي، بشكل حاسم في تحرير أوروبا من الاحتلال النازي.

وأكدت اليونسكو أنّ المنطقة تمثّل مشهداً ثقافياً استثنائياً تشكّل بفعل أحداث عام 1944 وذكراها المستمرة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز حمايتها في ظل تحديات تشمل السياحة والتغيّر المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر.

ويأتي إدراج هذه المواقع ضمن عشرات الترشيحات التي ناقشتها لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في مدينة بوسان الكورية الجنوبية. ويمنح الإدراج على القائمة المواقع دعماً دولياً لحمايتها والحفاظ عليها، إلى جانب إمكانية الاستفادة من المشورة والمساعدات الدولية. وسبق أن أُدرجت مواقع شهيرة، مثل الأكروبوليس في أثينا وسور الصين العظيم وأهرامات الجيزة وتاج محل، على قائمة التراث العالمي.

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