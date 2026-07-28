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بعد سنوات من إزعاج جيرانه المسنين... توقيف رجل لهذا السبب!

منوعات
2026-07-28 | 08:18
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بعد سنوات من إزعاج جيرانه المسنين... توقيف رجل لهذا السبب!
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بعد سنوات من إزعاج جيرانه المسنين... توقيف رجل لهذا السبب!

أوقفت الشرطة اليابانية رجلاً يبلغ من العمر 61 عامًا، بعدما اتُّهم بإزعاج جيرانه المسنين بعزفه الصاخب على الغيتار وتشغيل الموسيقى بمستويات صوت مرتفعة على مدى أكثر من سبع سنوات.

وبحسب الشرطة في مدينة كيوتو، يُشتبه في أن كازونوري يوكوي كان يعزف على عشرات آلات الغيتار، ويُبقي الراديو قيد التشغيل بصوت مرتفع على مدار الساعة منذ عام 2019، ما تسبب بمعاناة عدد من جيرانه.

وأفادت السلطات بأن ثلاثة من السكان، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا، أصيبوا بالأرق والاكتئاب نتيجة الضجيج المستمر، فيما عانى جار رابع من طنين دائم في الأذنين.

ورغم تلقيه تحذيرات رسمية متكررة، لم يغيّر يوكوي سلوكه، قبل أن يتمكن جيرانه من تقديم أدلة دفعت الشرطة إلى توقيفه بتهم تتعلق بالاعتداء.

وخلال المداهمة، صادرت الشرطة أكثر من 40 آلة غيتار، معظمها كهربائية، إضافة إلى أجهزة تشغيل أقراص مدمجة، وراديو كاسيت، ومكبرات صوت.

وأظهرت قياسات المحققين أن مستوى الضوضاء في المنطقة تجاوز 80 ديسيبل، وهو مستوى يوازي تقريبًا الضجيج داخل قطار أثناء سيره، وفق البلدية.

ونقلت وكالة "كيودو" عن أحد الجيران قوله: "كان الأمر فظيعًا، إذ كانت كل أنواع الأصوات تختلط طوال اليوم."

وكالة فرانس برس

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