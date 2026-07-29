على بُعد ساعات من روما... جزيرة بلا طرق ولا هواتف تخبّئ أحد أسرار إيطاليا الساحرة

تقع جزيرة بالمارولا في البحر التيراني، غرب العاصمة الإيطالية روما، وتُعدّ واحدة من أكثر الوجهات الطبيعية عزلةً في إيطاليا. فالجزيرة تخلو من الطرق وشبكات الهاتف المحمول والكهرباء، وحتى من مرفأ للعبّارات، ولا يمكن الوصول إليها في معظم الأيام إلا عبر قوارب صغيرة تنطلق من جزيرة بونزا المجاورة، ما أبقاها بعيدة عن مسارات السياحة التقليدية رغم قربها النسبي من روما.



وتتميّز بالمارولا بمنحدراتها البركانية الشاهقة وكهوفها البحرية وشاطئها الوحيد، إلى جانب شبكة من المسارات الطبيعية التي تقود إلى بقايا دير يعود إلى العصور الوسطى وآثار مستوطنة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. كما تضمّ الجزيرة مطعمًا واحدًا يقدّم وجبات من الأسماك الطازجة، وعددًا محدودًا من الغرف البسيطة المنحوتة داخل كهوف الصيادين القديمة، والتي غالبًا ما تُحجز قبل أشهر من موعد الإقامة.



وتجذب الجزيرة محبّي الطبيعة والهدوء، الذين يقصدونها للسباحة والغوص واستكشاف الكهوف البحرية ومشاهدة النجوم بعيدًا عن صخب المدن. كما تشتهر بمياهها الصافية وتكويناتها الصخرية الفريدة، فيما تُعدّ الماعز البرية من أبرز الحيوانات التي يمكن مشاهدتها على اليابسة.



ويؤكّد مؤرخون محليون أنّ بالمارولا حافظت على طبيعتها البكر على مرّ القرون، إذ استخدمها الرومان القدماء كنقطة مراقبة بحرية من دون أن يؤسّسوا فيها مستوطنات دائمة. ولا تزال الجزيرة تحتفظ بطابعها التاريخي والديني، إذ يقيم سكان بونزا سنويًا احتفالًا تكريمًا للقديس سيلفيريوس، الذي يُعتقد أنّه نُفي إلى الجزيرة وتوفي فيها، في تقليد يعكس الارتباط الروحي العميق بين السكان المحليين وهذا المكان الفريد.