الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نظرية التعلّق تجتاح مواقع التواصل… هل تفسّر حقاً طريقة ارتباطنا بالآخرين؟
منوعات
2026-07-29 | 05:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نظرية التعلّق تجتاح مواقع التواصل… هل تفسّر حقاً طريقة ارتباطنا بالآخرين؟
تحوّلت نظرية التعلّق (Attachment Theory)، التي طوّرها الطبيب النفسي البريطاني جون بولبي في خمسينيات القرن الماضي، إلى واحدة من أكثر النظريات النفسية تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما بات كثيرون يستخدمونها لفهم علاقاتهم العاطفية والأسرية وحتى صداقاتهم. وتنطلق النظرية من فكرة أنّ التجارب المبكرة مع مقدّمي الرعاية قد تؤثّر في الطريقة التي يبني بها الإنسان علاقاته ويثق بالآخرين في مراحل لاحقة من حياته.
وتُصنَّف أنماط التعلّق عادةً ضمن أربعة أنواع رئيسية: الآمن، والقلِق، والتجنّبي، والخائف-التجنّبي. ويُعدّ النمط الآمن الأكثر توازنًا، إذ يتمتّع أصحابه عمومًا بالقدرة على بناء علاقات مستقرة والتعبير عن احتياجاتهم، في حين قد يعاني أصحاب الأنماط الأخرى من الخوف من الرفض، أو صعوبة التقارب العاطفي، أو التردّد بين الرغبة في القرب والميل إلى الابتعاد.
ورغم الشعبية الواسعة التي تحظى بها النظرية، يحذّر باحثون في علم النفس من إساءة استخدامها أو اختزال الأشخاص في تصنيفات ثابتة. ويؤكّد الدكتور باسكال فرتيتشكا، الباحث في جامعة إسيكس، أنّ أنماط التعلّق ليست قدرًا محتومًا، بل يمكن أن تتغيّر مع مرور الوقت بفعل التجارب الحياتية والعلاقات الصحية، وفي بعض الحالات من خلال الدعم النفسي المتخصّص.
من جانبه، يرى الطبيب والكاتب أمير ليفين، مؤلّف كتاب Attached، أنّ بناء نمط تعلّق آمن لا يعتمد فقط على تجارب الطفولة، بل يمكن أن يتعزّز أيضًا من خلال العلاقات الحالية والتفاعلات اليومية الإيجابية، حتى وإن بدت بسيطة.
ويؤكّد أنّ فهم نظرية التعلّق يجب أن يكون وسيلة للتعرّف إلى أنماط السلوك والعمل على تطويرها، لا أداة لإطلاق الأحكام على الآخرين أو تبرير التصرّفات، مشدّدًا على أنّ الإنسان قادر على التغيير وبناء علاقات أكثر صحّة مع مرور الوقت.
المصدر
منوعات
التعلّق
تجتاح
مواقع
التواصل…
تفسّر
طريقة
ارتباطنا
بالآخرين؟
التالي
بعد 80 عامًا على انتهاء الحرب... أوكيناوا لا تزال تُخرج رفات ضحاياها وقنابلها من تحت الأرض
على بُعد ساعات من روما... جزيرة بلا طرق ولا هواتف تخبّئ أحد أسرار إيطاليا الساحرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-06-22
مسؤول بارز في "فيفا" يغفو خلال مباراة إسبانيا والسعودية... واللقطة تجتاح مواقع التواصل (فيديو)
رياضة
2026-06-22
مسؤول بارز في "فيفا" يغفو خلال مباراة إسبانيا والسعودية... واللقطة تجتاح مواقع التواصل (فيديو)
0
صحة وتغذية
2026-07-05
الخبز الأبيض: هل هو حقاً "سمّ قاتل"؟
صحة وتغذية
2026-07-05
الخبز الأبيض: هل هو حقاً "سمّ قاتل"؟
0
أمن وقضاء
2026-06-23
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف أوهم ضحاياه بقدرته على تأجير سيارات وشاليهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أمن وقضاء
2026-06-23
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف أوهم ضحاياه بقدرته على تأجير سيارات وشاليهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
0
أخبار لبنان
2026-05-11
تعرض حساب اللواء عباس إبراهيم على مواقع التواصل الإجتماعي للقرصنة
أخبار لبنان
2026-05-11
تعرض حساب اللواء عباس إبراهيم على مواقع التواصل الإجتماعي للقرصنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:41
بعد 80 عامًا على انتهاء الحرب... أوكيناوا لا تزال تُخرج رفات ضحاياها وقنابلها من تحت الأرض
منوعات
07:41
بعد 80 عامًا على انتهاء الحرب... أوكيناوا لا تزال تُخرج رفات ضحاياها وقنابلها من تحت الأرض
0
منوعات
05:20
على بُعد ساعات من روما... جزيرة بلا طرق ولا هواتف تخبّئ أحد أسرار إيطاليا الساحرة
منوعات
05:20
على بُعد ساعات من روما... جزيرة بلا طرق ولا هواتف تخبّئ أحد أسرار إيطاليا الساحرة
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-28
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
علوم وتكنولوجيا
2026-07-28
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
0
منوعات
2026-07-28
بعد سنوات من إزعاج جيرانه المسنين... توقيف رجل لهذا السبب!
منوعات
2026-07-28
بعد سنوات من إزعاج جيرانه المسنين... توقيف رجل لهذا السبب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-09
وزير الخارجية الفرنسي يدين الهجمات الإسرائيلية "غير المقبولة" في لبنان
أخبار لبنان
2026-04-09
وزير الخارجية الفرنسي يدين الهجمات الإسرائيلية "غير المقبولة" في لبنان
0
آخر الأخبار
2026-03-22
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران المنشآت النفطية تهديد مباشر لاستقرار المنطقة
آخر الأخبار
2026-03-22
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران المنشآت النفطية تهديد مباشر لاستقرار المنطقة
0
أخبار لبنان
2026-04-05
جعجع: أؤيد فخامة الرئيس..والدولة وحدها قادرة على ترسيخ السلم الأهلي
أخبار لبنان
2026-04-05
جعجع: أؤيد فخامة الرئيس..والدولة وحدها قادرة على ترسيخ السلم الأهلي
0
أخبار لبنان
2026-03-07
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
أخبار لبنان
2026-03-07
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:11
عز الدين: الإصرار على المضي في اتفاق الإطار يكشف عن تآمر على خيار المقاومة
أخبار لبنان
05:11
عز الدين: الإصرار على المضي في اتفاق الإطار يكشف عن تآمر على خيار المقاومة
0
أخبار لبنان
05:04
الجنوب يشهد اعتداءات إسرائيلية مستمرة
أخبار لبنان
05:04
الجنوب يشهد اعتداءات إسرائيلية مستمرة
0
أخبار لبنان
04:01
رسامني وشهيّب اطّلعا من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن
أخبار لبنان
04:01
رسامني وشهيّب اطّلعا من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن
0
أخبار دولية
02:07
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: أشكّك في الاتفاق مع إيران وأقول ذلك علنًا
أخبار دولية
02:07
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: أشكّك في الاتفاق مع إيران وأقول ذلك علنًا
0
أخبار دولية
23:48
زيلينسكي: زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسيّ في الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
23:48
زيلينسكي: زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسيّ في الحرب في أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
2
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
3
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
4
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
5
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
6
أخبار دولية
23:39
ضربات أميركية سعودية على العراق
أخبار دولية
23:39
ضربات أميركية سعودية على العراق
7
أمن وقضاء
13:54
3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة
أمن وقضاء
13:54
3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة
8
أمن وقضاء
12:19
العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
12:19
العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More