نظرية التعلّق تجتاح مواقع التواصل… هل تفسّر حقاً طريقة ارتباطنا بالآخرين؟

تحوّلت نظرية التعلّق (Attachment Theory)، التي طوّرها الطبيب النفسي البريطاني جون بولبي في خمسينيات القرن الماضي، إلى واحدة من أكثر النظريات النفسية تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما بات كثيرون يستخدمونها لفهم علاقاتهم العاطفية والأسرية وحتى صداقاتهم. وتنطلق النظرية من فكرة أنّ التجارب المبكرة مع مقدّمي الرعاية قد تؤثّر في الطريقة التي يبني بها الإنسان علاقاته ويثق بالآخرين في مراحل لاحقة من حياته.



وتُصنَّف أنماط التعلّق عادةً ضمن أربعة أنواع رئيسية: الآمن، والقلِق، والتجنّبي، والخائف-التجنّبي. ويُعدّ النمط الآمن الأكثر توازنًا، إذ يتمتّع أصحابه عمومًا بالقدرة على بناء علاقات مستقرة والتعبير عن احتياجاتهم، في حين قد يعاني أصحاب الأنماط الأخرى من الخوف من الرفض، أو صعوبة التقارب العاطفي، أو التردّد بين الرغبة في القرب والميل إلى الابتعاد.



ورغم الشعبية الواسعة التي تحظى بها النظرية، يحذّر باحثون في علم النفس من إساءة استخدامها أو اختزال الأشخاص في تصنيفات ثابتة. ويؤكّد الدكتور باسكال فرتيتشكا، الباحث في جامعة إسيكس، أنّ أنماط التعلّق ليست قدرًا محتومًا، بل يمكن أن تتغيّر مع مرور الوقت بفعل التجارب الحياتية والعلاقات الصحية، وفي بعض الحالات من خلال الدعم النفسي المتخصّص.



من جانبه، يرى الطبيب والكاتب أمير ليفين، مؤلّف كتاب Attached، أنّ بناء نمط تعلّق آمن لا يعتمد فقط على تجارب الطفولة، بل يمكن أن يتعزّز أيضًا من خلال العلاقات الحالية والتفاعلات اليومية الإيجابية، حتى وإن بدت بسيطة.



ويؤكّد أنّ فهم نظرية التعلّق يجب أن يكون وسيلة للتعرّف إلى أنماط السلوك والعمل على تطويرها، لا أداة لإطلاق الأحكام على الآخرين أو تبرير التصرّفات، مشدّدًا على أنّ الإنسان قادر على التغيير وبناء علاقات أكثر صحّة مع مرور الوقت.