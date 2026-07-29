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بعد 80 عامًا على انتهاء الحرب... أوكيناوا لا تزال تُخرج رفات ضحاياها وقنابلها من تحت الأرض

منوعات
2026-07-29 | 07:41
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بعد 80 عامًا على انتهاء الحرب... أوكيناوا لا تزال تُخرج رفات ضحاياها وقنابلها من تحت الأرض
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بعد 80 عامًا على انتهاء الحرب... أوكيناوا لا تزال تُخرج رفات ضحاياها وقنابلها من تحت الأرض

بعد مرور ثمانية عقود على انتهاء معركة أوكيناوا، إحدى أعنف معارك الحرب العالمية الثانية، لا تزال الجزيرة اليابانية تكشف عن رفات ضحايا وذخائر غير منفجرة، في مشهد يعكس حجم الدمار الذي خلّفته الحرب. ويكرّس الياباني تاكاماتسو غوشيكين، المعروف بـ"صياد العظام"، جزءًا كبيرًا من حياته للبحث داخل الكهوف عن رفات المدنيين والجنود الذين قضوا خلال المعركة، أملًا في إعادة بعضهم إلى عائلاتهم.

وشهدت معركة أوكيناوا، التي دارت بين نيسان وحزيران 1945، مقتل أو فقدان نحو 240 ألف شخص، بينهم ما يصل إلى 100 ألف مدني، إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود اليابانيين والأميركيين. ولا تزال آثار تلك المعركة حاضرة في أنحاء الجزيرة، من الكهوف والمخابئ العسكرية إلى المباني المدمّرة والذخائر التي لم تنفجر حتى اليوم، ما يجعل أوكيناوا شاهدًا حيًا على واحدة من أكثر معارك المحيط الهادئ دموية.

كما تواصل المتاحف والمراكز التوثيقية في أوكيناوا حفظ ذاكرة الحرب، ومن أبرزها متحف هيميوري للسلام، الذي يوثّق قصة مئات الطالبات المراهقات اللواتي جُنّدن للعمل في المستشفيات العسكرية خلال المعركة، حيث واجهن ظروفًا إنسانية قاسية، وقُتل أو فُقد عدد كبير منهنّ خلال القصف والاشتباكات.

ورغم مرور 80 عامًا، يؤكّد الباحثون والمتطوعون أنّ رفات آلاف الضحايا لا تزال مجهولة الهوية، إذ لم يُتعرّف إلا إلى عدد محدود منها بسبب صعوبة استخراج الحمض النووي وتحليله.

ويطالب غوشيكين السلطات بتطوير تقنيات التعرّف إلى الرفات وتسريع إعادتها إلى ذويها، مشدّدًا على أنّ رسالته الأساسية من هذا العمل هي ألّا تتكرّر مآسي الحروب، قائلًا: "لا مزيد من الحروب... يجب ألّا تكون هناك حروب أخرى".
 

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