اليوم العالمي للصداقة: عندما يصبح الغرباء عائلة... فوائد أساسية للصداقة على الصحّة

بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، دعت الأمم المتحدة الجهات الحكومية والأهلية والشبابية حول العالم إلى تنظيم مبادرات تعزّز ثقافة السلام وتعمّق التفاهم بين الشعوب، مؤكدةً دور الصداقة بوصفها جسراً ينقل المجتمعات من الانقسام إلى التضامن والعيش المشترك.

وبدأ مفهوم اليوم العالمي للصداقة بمبادرة تجارية أطلقتها شركة "هالمارك" عام 1919 لتبادل بطاقات المعايدة. ورغم تراجع المبادرة تجارياً، استمرّ أثرها الإنساني، حتى عيّنت الأمم المتحدة الشخصية الكرتونية "ويني ذا بوه" سفيراً للصداقة عام 1998. وتُوِّجت هذه الجهود رسمياً عام 2011، عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 تموز يوماً عالمياً للصداقة، مع منح الدول مرونة الاحتفال به بما يتناسب مع ثقافة كل منها.

ولم تعد الصداقة مجرّد مفهوم اجتماعي أو قيمة أخلاقية، بل أثبتت الدراسات أنها تشكّل ركناً أساسياً في تعزيز الصحة النفسية والجسدية.

وفي هذا السياق، كشفت أبحاث أجرتها جامعة ميشيغان أن الانخراط في أشكال التواصل الاجتماعي المختلفة وتبادل الأحاديث مع الأصدقاء، ولو لمدة لا تتجاوز عشر دقائق، يسهم في تحفيز وظائف الدماغ، وتنشيط الذاكرة، وتعزيز القدرات الذهنية المرتبطة بحل المشكلات المعقدة.

وعلى صعيد الصحة النفسية، يعزّز دعم الأصدقاء المرونة النفسية، ويساعد على التخفيف من آثار الصدمات والتعامل مع الضغوط والمصاعب. كما ترتبط جودة العلاقات الاجتماعية بتحسّن أنماط النوم، إذ أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من العزلة وضعف التواصل الاجتماعي يسجّلون معدلات أعلى من الأرق واضطرابات النوم.

أما على المستوى الجسدي، فتسهم العلاقات الاجتماعية الوطيدة في خفض مستويات ضغط الدم، وتحسين العمليات الأيضية، وتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية، مما يقلّل من مخاطر السمنة والإصابة بالأمراض المزمنة.

وبذلك، تتجاوز الصداقة حدود العلاقات الفردية لتغدو قوة إنسانية عابرة للثقافات والحدود، وإحدى أهم الوسائل لترسيخ قيم اللطف والتضامن، وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً واستقراراً.