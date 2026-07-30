بطاطا ساخنة تقود أميركية إلى المحكمة... وقضايا طعام انتهت بتعويضات بالملايين

لم تتوقع الأميركية كاثرين لونغو أن تتحول وجبة بطاطا مقلية اشترتها من أحد فروع سلسلة مطاعم للوجبات السريعة إلى قضية أمام القضاء. فقد رفعت دعوى رسمية ضد السلسلة، متهمةً إياها بتقديم طعام بدرجة حرارة غير آمنة للاستهلاك، وبالإهمال في تحذير الزبائن من سخونته، بعدما تسببت لها الوجبة بحروق وإصابات بالغة في الفم واللسان، مطالبةً بتعويض مالي لم تُحدد قيمته بعد.



وتعيد هذه القضية إلى الأذهان سلسلة من الدعاوى الشهيرة التي شهدتها المحاكم الأميركية، والتي تحولت فيها حوادث يومية إلى معارك قضائية لافتة.



ومن أبرزها قضية القهوة الساخنة عام 1992، حين حصلت سيدة أميركية على تعويضات مالية كبيرة بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة إثر انسكاب كوب قهوة شديد السخونة من إحدى أشهر سلاسل مطاعم الوجبات السريعة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.



كما برزت عام 2005 قضية عُرفت إعلامياً بـ"دعوى الـ67 مليون دولار"، عندما رفع القاضي روي بيرسون دعوى قضائية ضد مغسلة ملابس صغيرة بعد فقدان سرواله، مستنداً إلى قوانين حماية المستهلك، قبل أن ترفض المحكمة دعواه لاحقاً.



وتسلط القضية الجديدة الضوء مجدداً على الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول حدود مسؤولية الشركات الكبرى تجاه المستهلكين.



ففي حين يرى البعض أن مثل هذه الدعاوى مبالغ فيها، يعتبرها آخرون وسيلة قانونية مشروعة لمحاسبة الشركات، ودفعها إلى الالتزام بمعايير أكثر صرامة في السلامة وحماية المستهلك.