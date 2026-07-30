ألقتها في البحر وهي في التاسعة... رسالتها عادت بعد 53 عاماً بمفاجأة مؤلمة

خلال حملة لتنظيف البيئة في بلدة أبر تاونشيب بولاية نيوجيرسي الأميركية، عثر المواطن جون كاوترمان على زجاجة قديمة مدفونة في الطين. وعند فتحها، فوجئ بورقة مطوية بعناية تحمل تاريخ 20 آب 1973، وموقّعة باسم الطفلة لوري بلير.



وكتبت لوري في رسالتها نداء استغاثة ادّعت فيه أنّ صيادي إسفنج اختطفوها للعمل معهم في مياه تعجّ بأسماك القرش، مطالبةً من يعثر على الرسالة بإبلاغ عائلتها. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً، إذ تبيّن أنّها لم تكن سوى قصة خيالية نسجتها طفلة في التاسعة من عمرها بدافع اللعب والفضول، لمعرفة ما إذا كانت رسالتها ستصل يوماً إلى شخص مجهول عبر البحر.



وأوضحت أليسون سبنسر، شقيقة لوري، أنّها هي من كتبت الرسالة بخط يدها بناءً على طلب أختها، لأن خطها كان أوضح آنذاك، مشيرةً إلى أنّ لوري كانت تتمتع بخيال واسع وشغف بالمغامرات البحرية، وأن إلقاء الزجاجة في الماء لم يكن سوى لعبة طفولية بريئة.



وبعد العثور على الرسالة، نشر كاوترمان صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملاً في الوصول إلى صاحبتها، وسرعان ما وصلت القصة إلى عائلة بلير. لكن الفرحة بهذا الاكتشاف امتزجت بالحزن، بعدما تبيّن أنّ لوري توفيت عام 2019 إثر صراع مع مرض السرطان، من دون أن تعلم أنّ رسالتها ستعود إلى اليابسة بعد أكثر من خمسة عقود.



ولم تنتهِ المصادفات عند هذا الحد، إذ اكتشف كاوترمان لاحقاً أنّه يتشارك مع لوري تاريخ الميلاد نفسه، ما أضفى بُعداً إنسانياً مؤثراً على القصة التي جمعت بين شخصين فرّق بينهما الزمن.



وتعتزم العائلة الاحتفاظ بالزجاجة والرسالة داخل إطار تذكاري، تخليداً لشقاوة الطفولة وروح لوري المرحة، مؤكدةً أنّ بعض الرسائل، مهما تأخر وصولها، تحمل دائماً قصة تستحق أن تُروى.